Polski aktor zagra w „Mission: Impossible 8”. Sukces zawdzięcza ciężkiej pracy, uporowi i wyrzeczeniom

REKLAMA

Marcin Dorociński zagra „Mission: Impossible 8”. Polski aktor pochwalił się tą informacją w mediach społecznościowych. Zaznaczył, że rolę zawdzięcza ciężkiej pracy i uporowi, bo wcześniej poniósł 1200 porażek.

„Nadszedł dzień, w którym (dzięki uprzejmości producentów filmu Mission Impossible) – po miesiącach spekulacji, mogę z radością i niemałym wzruszeniem potwierdzić swój udział w tej legendarnej serii” – napisał Dorociński na Intagramie.

REKLAMA

Następnie dodał, że gdy na ekranach pojawiała się pierwsza z serii „Mission Impossible”, on był jeszcze studentem Akademii Teatralnej.

„I gdyby ktoś powiedział mi wtedy, że 26 lat później będę grał w ostatnich dwóch częściach sagi o Ethanie Huncie, u reżysera, który napisał scenariusz filmu 'Podejrzani’ i 'Top Gun: Maverick’ to powiedziałabym – 'nie, to niemożliwe’, popukałbym się po głowie i czym prędzej się oddalił” – kontynuował aktor.

Jak twierdzi, sukces i angaż w filmie zawdzięcza ciężkiej pracy, uporowi i wyrzeczeniom.

„Pierwszym castingiem, który otrzymałem od mojej londyńskiej agencji był MI – Ghost Protocol. Przegrałem. Od tego czasu nagrałem ponad 1200 self tape’ów. I przegrałem je wszystkie. Pierwszy self tape wygrałem w zeszłym roku – po ponad dziesięciu latach żmudnych nagrań, wielkich nadziei i starań. Po 1200 wcześniejszych bolesnych i dotkliwych porażkach. I te dwa wygrane to była „Vikings Valhalla” i MI: Dead Reckoning. I teraz mogę dzielić się moją radością z Wami” – zdradza Dorociński.

I dodaje: „Dlatego wierzcie w swoje marzenia i nie poddawajcie się. Wasz wielki sen, wyczekane marzenia mogą czekać za rogiem. Cierpliwości i odwagi. Szerokości!”.

Prace na planie produkcji już trwają. W roli głównej wystąpi Tom Cruise. Niedawno w sieci pojawił się krótki film, na którym aktor, przypięty do dwupłatowego samolotu, przekazuje wiadomość widzom.

„Cześć wszystkim! Żałuję, że nie mogę być teraz z wami. Przepraszam za hałas. Jak widzicie, kręcimy najnowszą część Mission: Impossible. Jesteśmy teraz nad przepięknym kanionem rzeki Blyde w oszałamiającym RPA. I tworzymy ten film dla dużego ekranu, by widownia zobaczyła je w waszych niesamowitych kinach” – mówił Cruise właścicielom kin, zebranym na CinemaConie.

Siódma część „Mission: Impossible” trafi do kin w USA w lipcu 2023 roku, a ósma część w czerwcu 2024 roku.

Fun Fact: The very first public screening of #TopGunMaverick was at #CinemaCon back in April, and this is how Tom Cruise introduced the film…pic.twitter.com/fkGF7Nn18n

— Erik Davis (@ErikDavis) September 5, 2022