Rosyjski myśliwiec spadł na dom w Irkucku. To kolejny taki przypadek [VIDEO]

Myśliwiec spadł na dom w Irkucku w Rosji – poinformował w niedzielę gubernator obwodu irkuckiego Michaił Kobziew. Nie ma informacji o rannych ani zabitych. Nie jest znany los pilota.

Wojskowy samolot Su-30 spadł na dom piętrowy – podaje Nowaja Gazieta. Jewropa. W internecie opublikowano nagranie z miejsca zdarzenia.

Nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia.

W katastrofie myśliwca Su-30, który spadł na dom mieszkalny w Irkucku na Syberii, zginęło dwóch pilotów – pisze w niedzielę Interfax. Władze zapewniają, że w wypadku nie ucierpieli mieszkańcy.

Gubernator obwodu irkuckiego Michaił Kobziew przekazał, że samolot spadł na drewniany dom przeznaczony dla dwóch rodzin. Zapewnił, że w katastrofie nie ucierpiał nikt z mieszkańców. Rosyjskie władze poinformowały, że piloci wykonywali lot testowy.

Footage from the crash site of Russian Su-30 in Irkutsk pic.twitter.com/UVgh3izA9P

Ze wstępnych ustaleń wynika, że samolot wystartował z lotniska albo zakładów lotniczych, po czym utracono z nim łączność – podał serwis Meduza.

To drugi taki wypadek w Rosji w ciągu tygodnia. W poniedziałek w katastrofie bombowca Su-34, który uderzył w ośmiopiętrowy blok mieszkalny w mieście Jejsk, w południowo-zachodniej Rosji, zginęło 15 osób.

❗️In the #Russian city of #Irkutsk, a military plane crashed on a residential building

According to the Russian Emergencies Ministry, it was a Su-30 that crashed during a test flight.

The area of ​​the fire reached 200 square meters.

Both pilots died in the crash. pic.twitter.com/Jgra5ajckV

— NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2022