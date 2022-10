Ukraińcy organizują referendum na wzór rosyjski. Chcą „zaanektować” TEN budynek

REKLAMA

Ukraińcy chcą „zaanektować” Dom Rosyjski przy berlińskiej Friedrichstrasse. W tym celu Vitsche, ukraińska organizacja w Berlinie, wezwała do przeprowadzenia „referendum na wzór rosyjski”. Po jego zakończeniu zostanie podjęta decyzja o dalszym wykorzystaniu rosyjskiego domu kultury.

Tym działaniem Ukraińcy chcą po raz kolejny zaprotestować przeciwko kwestionowanej aneksji części czterech obwodów Ukrainy po rosyjskim „referendum”.

REKLAMA

Z drugiej strony zwracają też uwagę na fakt, że po zakończeniu zimnej wojny i upadku Związku Radzieckiego Rosja nie tylko przejęła siedzibę ambasady radzieckiej przy ulicy Unter den Linden. „Przywłaszczając sobie dziedzictwo Związku Radzieckiego, Rosja otrzymała po 1991 roku dużą ilość ziemi i nieruchomości w Berlinie” – wyjaśnia Kateryna Demerza z Vitsche.

Dzisiejszy Dom Rosyjski przy Friedrichstraße 176-179 również jest wyłącznie w rękach rosyjskich, choć został otwarty w 1984 roku jako Dom Nauki i Kultury Radzieckiej. Co więcej, nadal prowadzi go rządowa agencja Rossotrudnichestvo z siedzibą w rosyjskim MSZ.

This Saturday, all officially registered residents of Berlin (as well as guests) from 12:00 noon to 6:00 p.m. will be able to vote for the russian House as an institution to cease to exist, and its premises to be handed over to the Ukrainian community.

Come and vote! pic.twitter.com/MCv4RDJyxX

— vitsche_berlin (@VitscheBerlin) October 20, 2022