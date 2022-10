W wyborach Miss France wystartowała pierwsza kandydatka trans [FOTO]

REKLAMA

Modelka i aktorka „transpłciowa” Andréa Furet wystartowała w sobotę 22 października w wyborach Miss Ile-de-France (regionu paryskiego) 2022, ale nie została wybrana do finału ogólnokrajowego. Od kilku lat we Francji trwały dyskusje nad udziałem „trans” w podobnych wydarzeniach.

Osoba trans nie została miss regionu paryskiego w konkursie zorganizowanym w miejscowości Dammarie-les-Lys, ale „przechodzi do historii”. Sama zgoda na jej udział to kolejna cegiełka wyjęta z muru normalności. Historyczni organizatorzy tego konkursu przeciw takim eksperymentom mocno się sprzeciwiali. Dla nich był to zawsze konkurs naturalnego piękna, przeznaczony dla kobiet.

Nowe kierownictwo postawiło jednak na swoim.

Kandydatka trans ma podobno „poczucie spełnienia”, chociaż liczyła na wygraną. Była jednak i tak pierwszą transpłciową kandydatką, która brała udział w regionalnych wyborach Miss Francji. Weszła tu do pierwszej „piątki”.

Wygrała młoda 18-letnia Adèle Bonnamour, która ostatecznie będzie reprezentować region paryski w finale konkursu Miss France zaplanowanym na 17 grudnia. W tym roku konkurs ten obchodzi we Francji swoje stulecie, ale jeszcze pozostanie bez „niespodzianek”.

Jury najwidoczniej uznało, że być może jest na to jeszcze za wcześnie, a społeczeństwo trzeba jeszcze „etapować” przed pojawieniem się w finale trans-kandydata. O tym, że taka kandydatura miała osobne wsparcie, mówił zresztą sam 20-letni „Andréa” Furet.

Wcześniej próbował swoich sił w modelingu w Elite Model, a następnie otrzymał główną rolą w filmie telewizyjnym „Il est elle” w TF1 w 2020 roku i wystąpił w kilku tele-serialach.

