Ciekawe wyniki ankiety o bezpieczeństwie olimpiady w Paryżu. Będą zadymy?

58% Francuzów sceptycznie ocenia zdolność państwa do zapewnienia bezpieczeństwa igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024. Większość ankietowanych Francuzów ma tu wątpliwości, w szczególności w odniesieniu do transportu publicznego i „stref kibica”. Dobrze wiedzą, czego spodziewać się po „młodzieży z przedmieść”?

Warto przypomnieć w tym momencie sceny totalnego chaosu na Stade de France podczas finału piłkarskiej LM. Napady, kradzieże, bójki, molestowanie kobiet. Nic dziwnego, że według najnowszego sondażu Fiducial/Odoxa dla Le Figaro 58% respondentów jest sceptycznie nastawionych co do tego, że państwo zapewni bezpieczeństwo podczas wielkiej imprezy sportowej.

Na paryską olimpiadę w 2024 roku ma przybyć prawie 13,5 miliona kibiców. 68% respondentów deklaruje, że obawia się „stref kibica”, 65% bezpieczeństwa w transporcie, a 57% w miejscach turystycznych. 72% ankietowanych twierdzi, że obawy o bezpieczeństwo mogą zniechęcić kibiców do udziału w wydarzeniu.

O ile ankietowani niekoniecznie obawiają sie jakiejś tragedii na dużą skalę, to 67% z nich uważa, że policja nie jest wystarczająco skuteczna w zapobieganiu kradzieżom. 62% sądzi, że może dojść do zadym, jak miało to miejsce w momencie forsowaniu wejść na Stade de France. 60% ankietowanych obawia się bójek.

Igrzyska specjalnie Francuzów nie fascynują. Internauci przy okazji wyników tych ankiety, pytali, czy kiedykolwiek widziano igrzyska olimpijskie w kraju pogrążonym w konflikcie społecznym? Zresztą tubylcze związki zawodowe np. lubią takie sytuacje, bo np. mogą przy tak ważnej imprezie postawić rząd w sytuacji bez wyjścia i np. proklamować sobie popularny tu strajk transportu.

Inni pisali wprost, że „są pieniądze na igrzyska olimpijskie. ale mówi się, że kasa jest pusta i nie ma pieniędzy na emerytury”. Wiadomo także, że zaplanowany budżet zostanie przekroczony. Tak, czy inaczej, będzie to olimpiada podwyższonego ryzyka.