Biden powitał nowego brytyjskiego premiera. Drwiny w mediach społecznościowych [VIDEO]

Kolejna gafa Joe Bidena. Gratulując nowemu brytyjskiemu premierowi Rishi Sunakowi, przekręcił m.in. jego imię. Nazwał go „Rachidem Sanookiem”, co wywołała wiele drwin w sieciach społecznościowych.

To nie pierwsza, ale i niestety, pewnie nie ostatnia, pomyłka tego typu wiekowego polityka Demokratów. Podczas ceremonii zorganizowanej w Białym Domu z okazji indyjskiego święta Divali, w poniedziałek 24 października, Joe Biden chciał złożyć najlepsze życzenia społeczności hinduskiej w Stanach Zjednoczonych.

Dość sprytnie chciał przy tym upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, więc amerykański prezydent skorzystał z pochodzenia brytyjskiego premiera i pogratulował wyboru Rishi Sunakowi, jednak mocno zniekształcając, a nawet „islamizując” imię nowego lidera Partii Konserwatywnej.

Biden wkrótce skończy 80 lat i podobno „zamierza” kandydować w następnych wyborach prezydenckich. Coraz częstsze gafy wskazują jednak, że do ubiegania się o reelekcję może nie dojść. Na nagraniu słychać jak Biden mówi: „dowiedzieliśmy się, że Rachid Sanook został mianowany premierem i liderem Partii Konserwatywnej”.

Zebrani się śmieją i klaszczą, ale Joe Biden najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy z błędu. Dodaje jeszcze, że jego nominacja jest „krokiem rewolucyjnym”, a nowy szef rządu jest pierwszym nie-białym, który objął to stanowisko.

Na Twitterze zaczęły się natychmiast żarty: „Rachid Sanook zastąpił Liz Truffle”, a nawet utworzono konto „Rachid Sanook”, na którym podziękowano… „prezydentowi Joelowi Bidetowi za jego miłe słowa”.

26 października Joe Biden naprawił swój błąd i ponownie pogratulował premierowi brytyjskiemu, ale już właściwemu… Rishi Sunakowi. Napisał na Twitterze, że liczy na „zacieśnienie współpracy w kwestiach istotnych dla globalnego bezpieczeństwa i dobrobytu, w szczególności poprzez dalsze zdecydowane wspieranie Ukrainy”.

