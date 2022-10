Michalkiewicz i Sommer na Targach Książki w Krakowie!

Już dziś, od godz. 13:30, na stoisku targowym Najwyższego Czasu! (nr C25) swoje książki będzie podpisywał Stanisław Michalkiewicz. Jest on jednym z gości naszego wydawnictwa na Targach Książki w Krakowie, które w tym roku mają szansę stać się największą imprezą dla miłośników dobrej lektury. Oprócz oferty naszych niepoprawnych politycznie, odważnych tematycznie książek czytelnicy mogą wybierać wśród tysięcy publikacji, które na targi zabrało ze sobą ponad 500 wystawców!

Wśród nowych, godnych polecenia książek p. Stasnisława warto wyróżnić:

III wojna światowa już trwa: Najnowsza książka Michalkiewicza, który w rozmowie z Tomaszem Sommerem, omawia trwający, globalny konflikt, który kinetycznie rozpoczął się atakiem Rosji na Ukrainę. O co w nim chodzi? Z czego wynika? Jak może się zakończyć dla Polski i Świata? Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa USA? Przede wszystkim jednak autor zastanawia się nie tyle nad tym co widać, a raczej nad tym czego nie widać. Europa Środkowa nie jest niestety podmiotem własnych działań politycznych, tylko przedmiotem działań politycznych państw ważnych, to znaczy mocarstw… Jakie plany mają one wobec Polski i naszych sąsiadów? Jakie (geo)polityczne resety nas czekają? Książka ma charakter wywiadu rzeki (to NIE jest zbiór felietonów!). Szczególna wartość publikacji polega na tym, że zadający pytania Tomasz Sommer ma inną, różną od p. Michalkiewicza, koncepcję rozumienia obecnej, wojenne sytuacji. Można więc powiedzieć, że książka to zapis nie tylko rozmowy, ale bardziej sporu na temat toczącej się wojny. Każdy z Czytelników sam będzie musiał rozstrzygnąć, kto ma rację.

Protokoły Mędrców Kowida: Publikacja to zapis tych wszystkich zdumiewających głupot, półprawd, bzdur, przeinaczeń i propagandy, którymi jesteśmy nieustannie atakowani od czasów zarania wciąż trwającej zarazy. Zarazy, która dawno przestała być zjawiskiem tylko biologicznym, a stała się fenomenem, także, a może przede wszystkim, politycznym i społecznym. Opinie o pandemii, jej przyczynach i skutkach, oczywiście rozkładają się zgodnie z klasycznymi podziałami na scenie politycznej, co zdradza prawdziwe intencje jej aktorów. A wirus, zgodnie ze złotą maksymą Stanisława Michalkiewicza „będzie działał tak długo, jak długo będzie trzeba”. Kto o tym zdecyduje? Odpowiedź znajdą Państwo w książce p. Michalkiewicza.

GDZIE: Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków

ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

ZOBACZ DOJAZD: kliknij, aby zobaczyć jak dojechać

KIEDY: czwartek – niedziela (10:00 – 18:00)

STOISKO NAJWYŻSZEGO CZASU: C25