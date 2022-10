Niedzielski spotkał się z Faucim. „Rozmawiali o potrzebie przekonywania ludzi do szczepień” [FOTO]

REKLAMA

Minister Adam Niedzielski spotkał się podczas podróży do USA z Anthony Faucim. Rozmawiali o potrzebie przekonywania ludzi do preparatów szczepionkowych, chociaż podobno „uznali, że jakikolwiek przymus jest niewskazany.”

Fauci ma odejść z rządu federalnego USA i nie jest zbyt popularny w swoim kraju. Uznawany za największego eksperta ds. chorób zakaźnych, podczas pandemii COVID-19 zdecydowanie popierał nieskuteczną i destrukcyjną izolację osób, które miały dodatni wynik testu, był zwolennikiem masek i promował szczepienia.

„Minister zdrowia Adam Niedzielski i dr Anthony Fauci podczas spotkania w Waszyngtonie rozmawiali o potrzebie przekonywania ludzi do szczepień. Uznali, że jakikolwiek przymus jest niewskazany. Poziom wyszczepienia przeciw COVID-19 w Polsce i USA jest podobny” – przekazał resort zdrowia.

Dość późna konstatacja, że „przymus jest niewskazany” ze strony decydentów, którzy przez miesiące ów przymus wprowadzali. Minął rok i panowie jakoś wstydu za błędne oceny nie wykazują.

Minister Niedzielski podczas pobytu w USA podpisał porozumienie o współpracy z siecią amerykańskich ośrodków onkologicznych NCCN. To już bardziej konstruktywne, niż spotkanie z Faucim. Umowa zakłada współpracę w sprawie zastosowania najlepszych wytycznych w leczeniu chorób nowotworowych. Ma to zostać wykorzystane do tworzenia tzw. Krajowej Sieci Onkologicznej.

