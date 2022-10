Opole. Zastępca naczelnika miejskiej drogówki z zarzutami

REKLAMA

Zastępca naczelnika wydziału drogowego KM Policji w Opolu został zatrzymany przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych KG Policji. Jak powiedział PAP w czwartek rzecznik opolskiej Prokuratury Okręgowej, funkcjonariuszowi grozi kara do 10 lat więzienia.

Do zatrzymania zastępcy naczelnika wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu doszło w sobotę. Jak powiedział PAP Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury, 45 letniemu Mariuszowi Z. przedstawiono zarzut nadużycia uprawnień funkcjonariusza w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

– Według naszych ustaleń, podejrzany jednemu z zatrzymanych kierowców wręczył mandat karny w wysokości stu złotych z bloczku, który był zarejestrowany na innego funkcjonariusza. Następnie przyjął od ukaranego kwotę wypisaną na mandacie – powiedział prokurator Bar.

– Gdy kierowca przyjechał do pracodawcy i opowiedział o zdarzeniu, panowie zdziwili się, że oprócz kary pieniężnej nie przyznano żadnych punktów karnych. Swoimi wątpliwościami podzielili się z odpowiednim wydziałem policji. Po sprawdzeniu, że podejrzany m.in. nie rozliczył się z pobranych od ukaranego pieniędzy, zdecydowano o jego zatrzymaniu – dodał.

W stosunku do podejrzanego policjanta wszczęto już procedurę mającą na celu jego wydalenie ze służby. Został także zawieszony w czynnościach służbowych. Za zarzucany czyn kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.