Podsiadło chce wystąpić z Kościoła, a Sommer z ZUS i US. Komu się uda?

„Im mniej byle jakich katolików, tym lepiej” – komentuje ks. Daniel Wachowiak głośny medialnie temat o dokonaniu apostazji przez Dawida Podsiadłę. Red. Tomasz Sommer dodaje, że on wolałby wystąpić z ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Wokalista Podsiadło w wywiadzie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim ogłosił, że dokona apostazji, czyli wystąpi z Kościoła Katolickiego.

Nie brakuje głosów, że to forma promocji jego nowej płyty. Znalazł się na niej utwór pt. „Post”, który – zdaniem Podsiadły – uderza w „umoralniające postawy prezentowane przez różne osoby, które na co dzień same mają spore braki w moralności”.

– Mam problem z instytucją, a nie z wiarą. Wszyscy widzimy kolejne mnożące się przypadki pedofilii, wtrącanie się w sprawy polityczne, światopoglądowe. Nie piętnuję wiary, tylko hipokryzję – mówił Podsiadło.

– Udało mi się zdobyć akt chrztu, jak będę w rodzinnych stronach i wygospodaruje na to czas, to poprosiłbym o tę apostazję – powiedział.

Ks. Wachowiak komentuje akt apostazji Podsiadły

Do postawy wokalisty odniósł się w serii 12 wpisów w mediach społecznościowych ks. Daniel Wachowiak. Poruszył problem odchodzenia wiernych z Kościoła Katolickiego.

„Jestem pewien, że mam więcej pretensji do ludzi KK, niż Dawid Podsiadło. Też więcej goryczy i argumentów przeciw ludziom KK. Nie oceniam go, ale oceniam rozgłos jego apostazji. Moda na bezrozumne traktowanie swojego chrztu. Kocham Kościół. Ślepym na zło w KK nie zamierzam być” – napisał ks. Wachowiak, odnosząc się do słów Podsiadły, że ma wiele za złe instytucji Kościoła.

„Już jako nastolatek widziałem obłudę katolików, podły antyklerykalizm, religijność na pokaz, wiarę od święta. Nie znosiłem tego. Modliłem się o oczyszczenie Kościoła. I dzieje się. Ludzie odpadają. Dobrze. Póki co, czynią to z jadem. Głupie to, ale idziemy w dobrym kierunku” – kontynuował.

„Im mniej byle jakich katolików, tym lepiej. Skończą się I Komunie bez wiary w Chrystusa, śluby na pokaz i chrzty dla rodzinnej imprezy. Skończą się też fałszywe powołania kapłańskie. Za kilka dekad będziemy mieć znów Kościół, w którym są ludzie świadomi piękna swej wiary w Boga” – podsumował duchowny.

Sommer o planach Podsiadły

Do deklaracji podchwyconej przez media głównego nurtu w prześmiewczy sposób odniósł się także redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” i nczas.com Tomasz Sommer.

„Czy można dokonać apostazji z ZUS i US? Nie jestem anarchistą, ale sposób prowadzenia tego państwa totalnie mi nie pasuje” – skomentował Sommer.

