Salvini wprost: Nie będziemy dłużej tolerować biznesu nielegalnej imigracji

Włochy nie będą dłużej tolerować biznesu nielegalnej imigracji i niekontrolowanego przybywania statków” – ogłosił w czwartek nowy wicepremier, minister infrastruktury Matteo Salvini.

W mediach społecznościowych podkreślił, że statki organizacji pozarządowych z migrantami na pokładzie mają „płynąć do swoich krajów”.

„Wiadomość dla handlarzy ludźmi i ich wspólników: zgodnie z programem wyborczym centroprawicy Włochy nie będą dłużej tolerować biznesu nielegalnej imigracji i niekontrolowanego napływu statków” – napisał Salvini, zwolennik zaostrzonej walki z nielegalną imigracją.

Messaggio per i trafficanti di esseri umani e per i loro complici: come da programma elettorale del centrodestra, l'Italia non tollererà più il business dell'immigrazione clandestina e degli sbarchi fuori controllo. Le Ong straniere si regolino di conseguenza… pic.twitter.com/P6y1SbNFKi

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 27, 2022