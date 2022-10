Aktualności z rynku pożyczek pozabankowych

Rosnąca inflacja oraz podwyżki stóp procentowych sprawiają, że coraz więcej osób sięga po pożyczki pozabankowe. Potwierdzeniem tego faktu, jest to, że według Biura Informacji Kredytowej we wrześniu 2022 roku łączna kwota udzielonych pożyczek pozabankowych wyniosła 755 mln złotych. Jaka jest średnia kwota zaciąganej pożyczki? Gdzie warto szukać tego typu finansowania? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Wrzesień 2022 – statystyki dotyczące udzielonych pożyczek pozabankowych

Jak wspomniano we wstępie we wrześniu 2022 roku pozabankowe firmy pożyczkowe udzieliły swoim klientom pożyczek na łączną sumę 755 mln złotych i obejmowała zarówno finansowanie oferowane online, jak i pożyczki w domu klienta. Biuro Informacji Kredytowej informuje również, że w porównaniu z wrześniem 2021 jest to wynik o 14,1%. Średnia kwota udzielonej pożyczki opiewała na 2 277 złotych, jednak zdecydowanie najwięcej pożyczek, bo aż 44,3% podpisanych umów to finansowanie do kwoty 1 tys. złotych.

Gdzie szukać pożyczek pozabankowych?

Rosnąca popularność pożyczek pozabankowych, której potwierdzeniem są przywołane w poprzednim akapicie dane BIK sprawia, że wiele osób zaczyna zastanawiać się nad tym, gdzie szukać tego typu finansowania. Otóż, warto mieć świadomość, że pożyczki pozabankowe są dostępne nie tylko w Internecie, ale również w punktach stacjonarnych. Co więcej, niektóre firmy pozabankowe oferują możliwość udzielenia pożyczki w domu klienta, co dla wielu osób jest bardzo komfortowe, np. osób mających problemy z poruszaniem, czy zajęcie komornicze. W większości przypadków jednak najkorzystniejsze jest szukanie tego typu ofert w Internecie, co wynika z możliwości wygodnego porównania dostępnych rozwiązań. W sieci istnieją nawet dedykowane porównywarki i rankingi umożliwiające tę czynność.

Na co zwrócić uwagę wybierając pożyczkę pozabankową?

Decydując się na zaciągnięcie pożyczki pozabankowej warto porównać dostępne oferty, co pozwoli wybrać tę najlepszą. Co ją charakteryzuje? Wbrew opinii wielu osób najlepszą pożyczką pozabankową nie jest ta, która jest najtańsza, ale ta, która jest najbardziej dopasowana do potrzeb danej osoby. Oczywiście koszt pożyczki jest istotny i warto go porównywać, jednak przy wyborze oferty warto brać pod uwagę przede wszystkim dopasowanie do indywidualnych możliwości finansowych. W efekcie można mieć pewność, że spłata pożyczki nie będzie stanowiła problemu, a rata nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Porównując oferty warto zwrócić również uwagę na formalności związane z przyznaniem pożyczki, ponieważ niektóre firmy mogą stosować telefoniczną weryfikację klienta, czy wymagać posiadania konta bankowego. Osoby posiadające zajęcia komornicze powinny natomiast szukać ofert, które są wypłacane w formie czeku GIRO.

Podsumowując należy stwierdzić, że Polacy coraz częściej korzystają z pożyczek pozabankowych. Jak informuje Biuro Informacji Kredytowej ich ilość rośnie zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym.