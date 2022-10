Armia rosyjska ma czterokrotną przewagę w artylerii na tym odcinku frontu

REKLAMA

Armia rosyjska ma czterokrotną przewagę w artylerii w rejonie Bachmutu, bronionego przez Ukraińców miasta na północ od Doniecka – powiedział w piątek ukraiński analityk wojskowy Sehij Kuzan. Ocenił, że ta koncentracja odciąga Rosję od innych odcinków frontu.

„(Rosjanie) stosują tam taką taktykę, że po prostu zasypują nas pociskami artyleryjskimi. Z jednej strony, to jest źle, to jest dość ciężkie dla naszego zgrupowania. Z drugiej strony, widzimy, że Rosjanie nie są już w stanie zastosować tej samej taktyki na wszystkich innych kierunkach” – powiedział Kuzan. Analityk, szef Ukraińskiego Centrum Bezpieczeństwa i Współpracy, komentował sytuację na froncie w telewizji Suspilne. Kuzan jest doradcą ministerstwa obrony Ukrainy, a kierowany przez niego ośrodek ten specjalizuje się w analizach wojskowych.

Ekspert ten uważa, że pod Bachmutem Rosjanie atakują z artylerii pozycje ukraińskie, by „wykonać swoje zadanie polityczne”. Kuzan podkreślił, że na innych odcinkach frontu siły ukraińskie zachowują przewagę i inicjatywę. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar mówiła niedawno, że Kreml nakazał zajęcie Bachmutu do końca października.

Walki o Bachmut w obwodzie donieckim trwają od kilku miesięcy. Miasto to znajduje się na głównej drodze łączącej Kramatorsk i Słowiańsk, ośrodki przemysłowe w Donbasie. Według ocen brytyjskiego ministerstwa obrony Rosja postrzega przejęcie Bachmutu jako wstęp do natarcia na Słowiańsk i Kramatorsk, które są najważniejszymi skupiskami miejskimi w obwodzie donieckim pod kontrolą Ukrainy. W walkach pod Bachmutem uczestniczą oddziały prorosyjskich separatystów z Donbasu oraz tzw. grupa Wagnera – rosyjska formacja najemnicza, do której werbowani są kryminaliści.