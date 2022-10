Korwin-Mikke: 14-latkowie powinni mieć bierne prawo wyborcze

REKLAMA

„Twierdzę, że bierne prawo wyborcze nie powinno być ograniczone wiekiem” – pisze w swoich mediach społecznościowych Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji i założyciel Najwyższego Czasu!.

Janusz Korwin-Mikke zauważa, że w społeczeństwie trafiają się czasem bardzo młode i wybitne jednostki. Zdaniem polityka nie powinno się zabraniać im startować w wyborach tylko dlatego, że nie osiągnęły jeszcze odpowiedniego wieku.

„Jeszcze o „pedofilii”: to samo dotyczy np. wyborów. Twierdzę, że bierne prawo wyborcze nie powinno być ograniczone wiekiem. Jeśli trafi się wyjątkowo zdolny 14-latek, to w d***kracji wyborcy powinni mieć prawo wybrać go na dowolne stanowisko. Ważny jest człowiek, a nie metryka!” – pisze na Twitterze Janusz Korwin-Mikke.

W kolejnym wpisie poseł Konfederacji wraca do tematu i podaje przykład monarchii:

„I przy okazji: czy w monarchii komuś PRZYSZŁOBY DO GŁOWY, że można by zabronić królowi mianowania 14-latka ministrem?!? Lub zakwestionować taką nomimnację? Nie. To dlaczego ograniczamy naszego Władcę, czyli L*d?

Bo twórcy d***kracji uważają (słusznie!) L*d za Wielkiego Idiotę…” – stwierdza polityk.

