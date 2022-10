Nie żyje legenda i pionier rock and rolla. Jego piosenki śpiewał cały świat [VIDEO]

REKLAMA

Amerykański muzyk, piosenkarz i pionier rock and rolla Jerry Lee Lewis zmarł w piątek w wieku 87 lat w Memphis w stanie Tennessee – poinformował jego agent Zach Farnum. Lewis zasłynął zarówno ze swych przebojów, jak i skandali w życiu osobistym – zauważa Associated Press.

Lewis, który wylansował takie przeboje jak „Great Balls of Fire” i „Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”, należał do pokolenia wielkich muzyków jak Elvis Presley, Chuck Berry i Little Richard.

Jego muzyczna kariera, która zaczęła się w latach 50., załamała się, gdy wyszło na jaw podczas występów w Wielkiej Brytanii, że ożenił się ze swą 13-letnią kuzynką Myrą Gale Brown, i to zanim rozwiódł się z poprzednią żoną. Jego tournee w Wielkiej Brytanii zostało przerwane, a stacje radiowe przestały nadawać jego piosenki.

W następnych latach Lewis borykał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. W latach 60. zmienił styl muzyczny i został piosenkarzem country.

Był siedmiokrotnie żonaty. Zdobył cztery nagrody Grammy. W 1988 roku ogłosił bankructwo i oświadczył, że jest zadłużony na ponad 3 mln dolarów, że czego 2 mln winien jest fiskusowi.

Zainteresowanie jego muzyką odżyło w 1989 roku, gdy powstał film o jego związku z Myrą Gale Brown, w którym w rolę Lewisa wcielił się Dennis Quaid, zaś Brown zagrała Wynona Ryder.