Sławomir Mentzen: „Wierzymy w to, że polski naród oraz kultura są silne”

Nowy prezes partii KORWiN Sławomir Mentzen ocenił, co Konfederacja może zaproponować Polakom.

W okładkowym wywiadzie Sławomir Mentzen, czyli nowy prezes partii KORWiN, wypowiedział się na temat swojej nominacji i przyszłości całej Konfederacji. Jak zauważył, na polskiej scenie politycznej nie ma innego ugrupowania, które odwoływałoby się do konserwatywnych wartości oraz liberalizmu gospodarczego. Nikt realnie nie walczy o odzyskanie kultury z rąk lewicy czy wprowadzenie niskich i prostych podatków. Ponadto wyjaśnił, dlaczego Janusz Korwin-Mikke postanowił przekazać mu ster w partii. Otóż nestor polskiej prawicy wolnościowej ma już prawie osiemdziesiąt lat, więc lepiej, gdyby ugrupowaniu przewodził ktoś młody i dynamiczny. Zdaniem Mentzena czas pokaże, czy uda mu się sprostać zadaniu, które przed nim postawiono, a zwłaszcza że zbliżają się wybory.

„Musimy powrócić do normalności, do tego, by wolność, własność i sprawiedliwość były istotne i szanowane przez państwo. Nasz program jest w zupełnej kontrze do tego, co próbuje nam się narzucić – do tej idei, że mamy nie mieć nic i być szczęśliwi: mamy nie jeździć samochodem, bo nie powinniśmy go nawet posiadać, nie latać samolotem, żeby nie emitować wspomnianego »śladu węglowego«, nie jeść mięsa, nie mieć gotówki, wolności słowa, a nawet i poruszania się (bo z tym też ostatnio były problemy). My chcielibyśmy, żeby nasza gospodarka była oparta na małych i średnich firmach rodzinnych, a nie tylko wielkich międzynarodowych korporacjach” – opowiada Sławomir Mentzen w wywiadzie „Kontrowersje są wpisane w nasze DNA”, który został opublikowany w najnowszym wydaniu naszego magazynu.

Sławomir Mentzen o swojej najnowszej książce

Ponadto w czasie wywiadu red. Marta Markowska zapytała o jego najnowszą książkę, którą wydaliśmy nakładem Biblioteki Wolności. Jak wyjaśnił Sławomir Mentzen, publikacja „Tak trzeba żyć” dotyczy w głównej mierze pandemicznego szaleństwa, którego doświadczyliśmy w ostatnich dwóch latach. Wiele tekstów zostało również poświęconych socjalistycznej polityce rządu PiS. W jego opinii książka jest bardzo aktualna i pokazuje, do czego jest zdolna obecna władza.

„Jest to pierwszy od dwóch lat zbiór felietonów, który wydaję (poprzednim była »Filozofia XD«). To kolekcja moich najlepszych tekstów z ostatniego czasu – sporą część zajmują oczywiście rozważania na temat tego nieszczęsnego wirusa oraz walki z nim. Muszę powiedzieć, że przygotowując te treści do druku, odczuwałem wielką satysfakcję, czytając to, co pisałem na ten temat już wiosną 2020 roku” – wyjaśnia Sławomir Mentzen na łamach „Najwyższego Czasu!”.

