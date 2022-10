Ten kraj wzywa wzywa Niemcy do renegocjacji umowy o reparacjach. I nie jest to Polska

REKLAMA

Daleko do Warszawy, w afrykańskiej Namibii, rząd tego kraju ogłosił w czwartek 27 października, że zwrócił się do Niemiec o renegocjację umowy w sprawie ludobójstwa swoich plemion Herero i Namas w latach… 1884-1915. Windhuk chce renegocjacji umowy zawartej w 2021 r. pomiędzy rządami.

W komunikacie nie podano, czego mają dotyczyć modyfikacje umowy. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Niemcy uznały, że dopuściły się ludobójstwa w Namibii w czasach kolonialnych i obiecały ponad miliard euro wsparcia finansowego dla potomków ofiar.

Eksperci twierdzą, że za żądaniem renegocjacji stoi presja opozycji, która krytykuje rząd za kształt umowy i jej wysokość. Opozycja uważa zawarte porozumienie za niezadowalające. Podano, że prośba o zmianę umowy została złożona w lipcu zaraz po dyskusjach w parlamencie Namibii.

O nowych żądaniach informował w czwartek wiceprezydent Nangolo Mbumba. Dodał, że „komisje techniczne Namibii i Niemiec omówiły taką kwestię i zaproponowały wprowadzenie zmian we wspólnym oświadczeniu w formie aneksu, który został obecnie przedłożony niemieckiemu rządowi”.

Mbumba poinformował, że „rząd Namibii czeka obecnie na odpowiedź ze strony niemieckiej”. W Namibii Niemcy byli odpowiedzialni za masakry rdzennych plemion Herero i Nama, co wielu historyków uważa za „pierwsze ludobójstwo XX wieku”.

W maju 2021 r., po ponad pięciu latach trudnych negocjacji, Niemcy ogłosiły, że uznały te fakty i swoje zbrodnie podczas kolonizacji w latach 1884-1915. Obiecały „pomoc”, ale na zasadzie „dobrowolności” i zastrzegły, że nie są to „odszkodowania”. Wielu Namibijczyków krytykuje jednak umowę.

W latach 1904-1908 zginęło co najmniej 70 tys. tubylców. Bezwzględne metody niemieckich kolonizatorów wywołały powstania tubylców w latach 1894, 1896, 1897 i 1904-07. Bunty były krwawo tłumione, a w wyniku polityki kolonialnej liczba ludności Herero zmniejszyła się o około 75%.

