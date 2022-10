TYLE wydają na finansowanie opieki medycznej dla imigrantów. I to tylko w jednym kraju UE

REKLAMA

Jeszcze w ubiegłym wieku we Francji powołano Państwową Pomoc Medyczną (AME) dla osób nieubezpieczonych. Zaczynało się od kilkudziesięciu milionów. Szybko z owej pomocy finansowanej z budżetu zaczęły jednak korzystać kolejne rzesze migrantów. Dochodziło do takich absurdów, że Francuz bez dodatkowego ubezpieczenia wydawał na pomoc medyczną więcej, niż osoba nieubezpieczona.

W XXI wieku pojawiło się nawet zjawisko „turystyki medycznej”, zresztą głównie z krajów postsowieckich. Obywatele dawnych republik przyjeżdżali do Francji, składali podania o azyl bez szans na jego uzyskanie, ale w tym czasie leczyli np. choroby, których we własnym kraju pozbyć się trudniej. W ten sposób np. wróciła do Francji, nieznana tu już praktycznie, gruźlica.

REKLAMA

Nic dziwnego, że budżet AME eksplodował. W 2023 roku państwowa pomoc medyczna (AME) zarezerwowana dla nielegalnych imigrantów ma kosztować francuskich podatników ponad 1,2 miliarda euro i to w czasie kiedy Francuzi coraz bardziej narzekają na swoją służbę zdrowia.

Budżet AME licząc rok do roku ma wzrosnąć o 12,36 procent. W związku z tak ogromnym obciążeniem budżetu, ze strony posłów Zjednoczenia Narodowego Alexandre’a Loubeta padła propozycja likwidacji Państwowej Pomocy Medycznej, „źródła niesprawiedliwości i respiratora dodatkowej migracji”.

AME jest jego zdaniem niesprawiedliwy, bo zapewnia całkowicie bezpłatną opiekę obcokrajowcom przebywającym we Francji nielegalnie, a takiego komfortu często nie mają ci, którzy za ubezpieczenie społeczne płacą składki.

W 2021 r. ponad 380 000 nielegalnych imigrantów skorzystało z programu pomocy AME, a ich liczba podwoiła się w ciągu ostatnich 15 lat. W tym czasie 42 procent Francuzów i tych, którzy mieszkają w tym kraju legalnie, odkłada wizyty u lekarza i zabiegi z powodu trudności finansowych.

Deputowany zauważył, że Francja jest jedynym krajem w Europie, w którym nielegalny imigrant jest leczony całkowicie bezpłatnie z dostępem do wszystkich usług.

Według raportu parlamentarnego, AME, który w 2019 r. kosztował już 1 mld euro, stanowił tylko 72 procent całkowitej opieki świadczonej cudzoziemcom o nieuregulowanej sytuacji. W sumie razem z innymi świadczeniami, płaconymi także przez samorządy, było to już prawie 1,5 miliarda euro.

We Francji jest około 900 000 nielegalnych imigrantów, a ich liczba rośnie. Likwidacja AME miała by być, zdaniem posła RN, „sygnałem położenia kresu podżegania do masowej imigracji” i ukrócenia „turystyki azylowo-medycznej”.

Marine Le Pen proponuje zlikwidować AME i zastąpić go funduszem pilnej pomocy, który zajmie się tylko nagłymi wypadkami, chorobami zakaźnymi, itp. Poprawka zgłoszona do budżetu zapewne padnie, a propozycja zostanie przedstawiona jako kolejny akt „imigrantofobii” polityków Zjednoczenia Narodowego.

Comme l’indique @AlexandreLoubet, le PLF prévoit un budget de 1,212 milliards € en 2023 pour les trois volets de l’aide médicale de l’État (AME droit commun / soins urgents / autres dispositifs). 📈 Soit une hausse de 12,36% par rapport à l’année 2022. pic.twitter.com/XT6uG0A07E — Observatoire de l'immigration et de la démographie (@ObservatoireID) October 27, 2022