Fala przemocy na Zachodnim Brzegu. Izraelskie siły bezpieczeństwa zabijają Palestyńczyków [VIDEO]

Wysłannik ONZ ds. Bliskiego Wschodu Tor Wennesland zaalarmował w piątek Radę Bezpieczeństwa ONZ „intensywnością przemocy na Zachodnim Brzegu Jordanu”, gdzie „rozpacz i gniew ponownie eskalują” – podała agencja AFP.

– Mówię o tym w czasie, gdy okupowany Zachodni Brzeg znajduje się w negatywnej spirali. Zbyt wielu ludzi, w większości Palestyńczyków, zostało ostatnio zabitych i rannych w codziennej przemocy – mówił Wennesland podczas piątkowego posiedzenia RB ONZ.

– Desperacja, gniew i rosnące napięcia ponownie wybuchły w śmiertelnym cyklu przemocy, który jest coraz trudniejszy do opanowania – dodał i podkreślił, że jest zaniepokojony intensywnością przemocy na Zachodnim Brzegu, w tym dużą liczbą Palestyńczyków zabitych przez izraelskie siły bezpieczeństwa, licznymi zbrojnymi atakami Palestyńczyków na Izraelczyków, zabójstwami i przemocą ze strony miejscowych osadników.

Wennesland powiedział, że wysłał wszystkim stronom „jasny komunikat, iż bezpośrednim priorytetem jest uspokojenie sytuacji”. – Ale to nie może być celem samym w sobie. Powinien nastąpić powrót do procesu politycznego – przekonywał.

– Jeśli kwestie polityczne, leżące u podstaw problemu nie zostaną rozwiązane, głęboko zakorzeniona nieufność i wrogość będą nadal rosły – ostrzegł, zwracając szczególna uwagę na „rosnącą frustrację i gniew Palestyńczyków po dziesięcioleciach izraelskiej okupacji”.

Dwóch Palestyńczyków zostało zabitych w piątek przez siły izraelskie w Nablusie, mieście na północy Zachodniego Brzegu.

We wtorek sześciu Palestyńczyków zginęło w Nablusie w wyniku nalotu sił powietrznych Izraela na to miasto. Izraelska armia atak ten usprawiedliwiała akcją przeciwko grupom terrorystycznym oraz koniecznością zniszczenia „nielegalnych” magazynów broni.

„Kilku uzbrojonych podejrzanych zostało zastrzelonych” – podała izraelska armia w komunikacie. – „Dziesiątki Palestyńczyków paliło opony i rzucało kamieniami w żołnierzy, którzy w odwecie otworzyli ogień”.

Według raportu opracowanego przez AFP, od początku października w izraelskich nalotach i starciach z izraelskimi siłami zginęło 25 Palestyńczyków i dwóch izraelskich żołnierzy.

Hundreds of people take part in the funeral of the two Palestinian men Imad Abu Rasheed and Ramzi Abu Zabarah, who were murdered earlier this morning by Israeli gunfire at the Hawara military checkpoint, south of Nablus. pic.twitter.com/ndqiUAl8KQ

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) October 28, 2022