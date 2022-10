Kolejny ukłon Unii Europejskiej wobec imigrantów?

REKLAMA

Chcąc stać się bardziej atrakcyjną dla imigracji, UE proponuje dla migrantów nowy status – „rezydenta długoterminowego”. Dotyczyłby osób spoza Europy. To pomysł Komisji Europejskiej, która chce w ten sposób ściągać i regulować pobyt „wykwalifikowanych migrantów spoza UE”.

To działanie skandaliczne, bo kwestie związane z imigracją wchodzą w zakres kompetencji państw członkowskich. Taka decyzja w sumie ułatwiłaby uregulowanie pobytu imigrantów we wszystkich krajach Unii i odgórnie taką decyzję narzuciła.

Tłumaczy się to „rosnącym niedoborem wykwalifikowanych pracowników w całej Unii”. Dlatego Komisja proponuje pakiet legislacyjny zmieniający obowiązujące prawodawstwo UE dotyczące zezwoleń na pobyt długoterminowy.

Komisja Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego wraz z niektórymi ekspertami ds. migracji, takimi jak Beate Gminder, zastępca dyrektora generalnego ds. polityki migracyjnej w Komisji Europejskiej, omawiała wniosek Komisji we wtorek 25 października.

W UE przebywa obecnie dwadzieścia trzy miliony obywateli spoza UE. Dla niektórych zwolenników wpuszczania migrantów do Europy celem wprowadzenia jeszcze większej „różnorodności” w niegdyś białym kontynencie, takie rozwiązanie to jeszcze zbyt mało…

Dla przykładu grupa PE Renev, która opiera się głównie na partii prezydenta Macrona (Z Polski na Róży Thun ze wsparciem Hołowni) uważa, że propozycje Komisji nie idą wystarczająco daleko. Twierdzą, że powinno być możliwe przejście ze statusu uchodźcy lub osoby tylko ubiegającej się o azyl do statusu imigranta za pomocą „jednego” zezwolenia.

„Powinniśmy nie tylko patrzeć na to, kim są ludzie, którzy chcą przyjechać do Unii, ale musimy również dbać o tych, którzy już mieszkają w Unii, ale nie mają pozwolenia na pracę” – powiedział eurodeputowany grupy Renew Jan-Christoph Oetjen. Jak widać grupa oparta na francuskim ugrupowaniu Macrona „Renesans” już nie tylko działa na rzecz „podmiany” swojego społeczeństwa, ale jest gotowa rozciągnąć to od razu na całą Europę.

Désireuse de se rendre plus attractive pour l'immigration, l'UE propose de promouvoir le statut de "résident à long terme" pour les non-européens. Les eurodéputés Renaissance jugent que l'UE "ne va pas assez loin"https://t.co/zF2W188MsU pic.twitter.com/5TWl7RerOs — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October 29, 2022

Źródło: Euractiv