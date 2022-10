Potworne Halloween. Reanimowano ponad 50 osób

REKLAMA

Na skutek naporu tłumu podczas zabawy z okazji Halloween w Seulu ponad 50 osób doznało zatrzymania akcji serca lub odniosło inne obrażenia – poinformował w sobotę portal The Korea Times.

Portal powołał się na oświadczenia południowokoreańskich urzędników. Poszkodowani bawili się w rozrywkowej dzielnicy Seulu, Itaewon, gdzie doznali obrażeń z powodu naporu ludzi tłoczących się w wąskiej uliczce.

Urzędnik z Narodowej Agencji Straży Pożarnej powiedział, że pomocy lub hospitalizacji wymagało około 100 osób.

Prezydent Korei Południowej wydał oświadczenie, w którym wezwał urzędników do zapewnienia szybkiego leczenia osób rannych i przeglądu bezpieczeństwa miejsca, w którym odbywa się festyn.

