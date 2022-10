Radni mieli zaległości w opłatach za wywóz odpadów. Burmistrz to ujawnił, teraz ma kłopoty

REKLAMA

Akt oskarżenia w sprawie niedopełnienia przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych poprzez ujawnienie tajemnicy skarbowej trafił do sądu – poinformowała w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Chodzi o ujawnienie przez burmistrza Goleniowa (Zachodniopomorskie) zaległości radnych w opłatach za wywóz odpadów.

Jak przekazała rzeczniczka szczecińskiej prokuratury Alicja Macugowska-Kyszka, chodzi o czyn kwalifikowany z art. 231 par. 1 Kodeksu Karnego w zbiegu z art. 306 par. 1 Ordynacji podatkowej.

Artykuł ten („nadużycie władzy”) wskazuje, że funkcjonariusz publiczny, który „przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Według drugiego przepisu natomiast „kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje objęte tą tajemnicą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5”.

Prok. Macugowska-Kyszka przekazała, że prokuratura oczekuje na wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy.

Jak przekazują lokalne media, chodzi o ujawnienie przez burmistrza Goleniowa informacji o zaległościach pięciorga radnych względem gminy podczas sesji Rady Miejskiej. Dyskusja odbyła się we wrześniu ub.r. i dotyczyła opłat za wywóz śmieci – radni nie chcieli się zgodzić na wyższe stawki.

Burmistrz ujawnił podczas sesji, że pięcioro radnych zalega z płatnościami za odbiór śmieci i podał kwoty zaległości. Zawiadomienie do prokuratury skierowała część radnych, których dotyczyła sprawa.