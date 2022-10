Rośnie tragiczny bilans zabawy z okazji Halloween. Nie żyje około 120 osób [VIDEO]

REKLAMA

Już około 120 osób zginęło, a 100 zostało rannych podczas zabawy z okazji Halloween w Seulu – poinformowała południowokoreańska agencja Yonhap.

Do tragedii doszło około godziny 22:20 czasu lokalnego (godz. 15:20 czasu polskiego) w rozrywkowej dzielnicy Itaewon w Seulu. Odbywała się tam uliczna impreza z okazji Halloween, która zebrała bardzo dużą liczbę uczestników.

Tłum stratował ludzi tłoczących się w wąskiej uliczce w pobliżu hotelu Hamilton.

Południowokoreańskie media początkowo informowały o 81 zgłoszeniach dotyczących trudności w oddychaniu. 50 osób miało zostać poddanych resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Niestety, najnowszy bilans przekazany przez agencję Yonhap, jest dużo gorszy. Życie straciło co najmniej 120 osób, a 100 zostało rannych. Nie można wykluczyć, że bilans ofiar wzrośnie, bowiem ranni nadal są przewożeni do lokalnych szpitali.

Itaewon stampede death toll up to 120, officials say. Still lots of bodies being loaded into emergency vehicles here, everywhere you look. pic.twitter.com/VofbDJ5JJw — William Gallo (@GalloVOA) October 29, 2022

Niektórzy spośród około 100 rannych są w ciężkim stanie – poinformowała miejscowa straż pożarna, która przeprowadza akcję ratunkową.

W akcji ratunkowej uczestniczy ponad 400 osób, w tym cały dostępny personel medyczny z Seulu. Na miejsce tragedii zostało ściągniętych 140 karetek z całego kraju.

– Sytuacja jest chaotyczna. Wciąż staramy się zrozumieć, ile dokładnie osób odniosło obrażenia – powiedział Moon Hyun-joo z Narodowej Agencji Straży Pożarnej, cytowany przez agencję Reutera.

At least 59 dead, 150 injured in Halloween stampede in South Korea https://t.co/fWqNb6xdOV pic.twitter.com/fjfXwGtqqH — Reuters Asia (@ReutersAsia) October 29, 2022

Według doniesień BBC, w okolicy imprezowało około 100 tys. osób. To pierwsze Halloween na świeżym powietrzu od czasu pandemii, gdzie nie ma obowiązku noszenia maseczek.

Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol wydał oświadczenie, w którym wezwał urzędników do zapewnienia szybkiego leczenia osób rannych i przeglądu bezpieczeństwa miejsca, w którym odbywa się festyn.

Burmistrz Seulu Oh Se-hoon, który przebywa z wizytą w Europie, podjął decyzję o natychmiastowym powrocie do Korei Płd.

Breaking News: About 50 people reported hurt in stampede in South Korea Emergency officials received at least 81 calls from people in the Itaewon area saying they were having difficulty breathing.#stampede 📍#Itaewon #SouthKorea #Halloween pic.twitter.com/FnoD7z9ot4 — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) October 29, 2022