Winnicki kontra Zalewska w Radio ZET. „Pani wie to najlepiej” [VIDEO]

REKLAMA

Poseł Konfederacji Robert Winnicki oraz europoseł PiS i była minister edukacji narodowej Anna Zalewska byli gośćmi Andrzeja Stankiewicza w programie 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET. Podczas dyskusji na temat edukacji między politykami doszło do krótkiej wymiany zdań.

– Jest problem polegający na tym, że Karta Nauczyciela to jest fatalny instrument, który powinien być całkowicie zlikwidowany – stwierdził Robert Winnicki.

REKLAMA

– Tego systemu nie da się uleczyć. Ten system po prostu trzeba totalnie rozhermetyzować, rozszczelnić i zastąpić go prostą zasadą, że o pieniądzach i o szkołach decydują rodzice w całości w postaci bonu edukacyjnego – dodał przedstawiciel Konfederacji.

– Nie mielibyśmy wyrównywania szans edukacyjnych. To mrzonka – wtrąciła Zalewska.

Polityk Konfederacji podkreślił natomiast, że w takim systemie finansowania „byłaby absolutna władza rodziców do tego, żeby po pierwsze tworzyć z łatwością małe szkoły, które dają dużo lepsze wyniki wychowawcze i edukacyjne”.

„Pani wie to najlepiej”

W tym momencie wtrąciła się ponownie była minister edukacji narodowej. – Mają wolną rękę. Absolutnie wolną rękę – powiedziała.

– Nie mają takiej wolnej ręki. Jest absolutnie trudno stworzyć taką małą szkołę i Pani wie to najlepiej, bo za Pani rządów nastąpiło pierwsze uderzenie w edukacje domową. Fatalne uderzenie, które dzisiaj Czarnek chciał powtórzyć, ale pod wpływem krytyki się z tego wycofał – odpowiedział Winnicki.

Była minister edukacji stwierdziła, że „edukacja domowa przeniosła się do zdalności”. Poseł Konfederacji odparł zaś, że „nie przeniosła się do zdalności” i przypomniał, że to rząd PiS wprowadził zdalne nauczanie.

– Edukacja domowa polega na tym, że jest właśnie nie zdalna. Tylko jest na miejscu, w domu, w organizacji – próbował wytłumaczyć Winnicki.

Bon edukacyjny

– Bon edukacyjny, który da władzę rodzicom i uproszczenie maksymalne przepisów dotyczących tworzenia szkół – przekonywał prezes Ruchu Narodowego. Poseł Konfederacji dodał później jeszcze, że „ten system cały trzeba zmienić”.

Karta nauczyciela powinna być zlikwidowana, drogą naprawy polskiego szkolnictwa jest bon edukacyjny – @RobertWinnicki pic.twitter.com/VRK0lgV5TE — Wolność__Słowa (@WolnoscO) October 29, 2022