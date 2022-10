21-latka z Ukrainy uciekła przed wojną do Niemiec, a tam zabił ją przybysz z…

REKLAMA

Alina, 21-letnia uciekinierka z Ukrainy, została zasztyletowana na środku ulicy. Sprawcą mordu jest niejaki Shadi B., imigrant z Jordanii, który mieszkał w tym samym domu co ofiara, w niemieckim Garmisch-Partenkirchen.

28-letni Shadi B. zmasakrował i zadźgał młodą kobietę na dziedzińcu budynku o godzinie 7 rano. Jordańczyk zaatakował Ukrainkę, gdy ta opuszczała swoje mieszkanie w Garmisch-Partenkirchen, by udać się do pracy w hotelu, gdzie była pokojówką.

Oboje się znali i nie można wykluczyć, że Ukrainka odrzuciła zaloty młodego Araba. Mieszkali w tym samym domu dla uchodźców w samym centrum górskiego kurortu Garmisch-Partenkirchen. Po dokonaniu zbrodni Jordańczyk uciekł na rowerze.

Policja szukała go bez powodzenia długi czas. Mordercę udało się znaleźć dopiero dzięki odwołaniu się do pomocy społeczeństwa. Rozpoznał go jako swojego gościa właściciel restauracji „Alpspitz”, Andrew Syme, który znalazł rysopis mordercy w internecie i rozpoznał Shadi B., jako swojego klienta.

Okazało się, że zaraz po dokonaniu zbrodni, sprawca pojechał do restauracji w górach, gdzie uraczył się kiełbaskami z grilla z frytkami. Ciekawe, czy kiełbaski były już z wieprzowiny czy jednak hallal?

Źródło: Bild