Lockdown w Chinach. Ludzie pieszo uciekają z największej na świecie fabryki iPhonów [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

Nagrania w mediach społecznościowych sugerują, że pracownicy największej fabryki składającej telefony Apple w Chinach masowo uciekali ze zmagającego się z ogniskiem Covid-19 zakładu w mieście Zhengzhou i pieszo wracali do swoich rodzinnych miejscowości, oddalonych nawet o ponad 100 kilometrów.

Wcześniej pracownicy fabryki firmy Foxconn – podwykonawcy Apple’a – skarżyli się w mediach społecznościowych na złe warunki i restrykcje covidowe panujące w zakładzie, który według agencji Reutera zatrudnia około 200 tys. osób.

REKLAMA

Materiały zamieszczane w chińskich sieciach społecznościowych nie zostały niezależnie zweryfikowane, ale władze niektórych miejscowości ogłosiły przygotowania do przyjęcia pracowników wracających z fabryki w Zhengzhou, stolicy prowincji Henan.

Zhengzhou Foxconn hires around 300k workers and makes half of the world's iPhones. amidst covid lockdown chaos & food shortage, videos on douyin show many migrant workers from within Henan province are returning home on foot… as no public transport is available due to lockdown pic.twitter.com/JrSshy4Xbd

Władze miejscowości obawiają się, że pracownicy powracający ze zmagającego się z ogniskiem Covid-19 Zhengzhou spowodują dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa – podał Reuters. Chiny obstają przy strategii „zero covid” i nawet na niewielkie ogniska choroby reagują surowymi lockdownami.

Sama fabryka Foxconn’a w Zhengzhou wydała w niedzielę trzy oświadczenia, w których przekonywała, że może zapewnić bezpieczny przejazd pracownikom, którzy zechcą wyjechać, oraz bezpieczne warunki pracy tym, którzy zostaną – podał dziennik „South China Morning Post”. Foxconn zapewnia, że nie zabrania pracownikom wyjazdu z fabryki.

COVID Outbreak In Zhengzhou, Henan. Tens of thousands Foxconn workers walking out of factory lockdown, going home bare foot on the Central Plain’s great earth. 在中原的大地上默默行走着…

2022 hasn’t been kind to Henan’s people. Hope they get home safe. pic.twitter.com/m1EKp2mg73

— Hao HONG 洪灝, CFA (@HAOHONG_CFA) October 30, 2022