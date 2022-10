Mentzen: Dosyć gadania, jedziemy z tym. My już naprawdę nie mamy czasu [VIDEO]

REKLAMA

Nowo wybrany prezes partii KORWiN był goście „Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii”. Sławomir Mentzen odniósł się tam m.in. do kwestii elektrowni atomowej.

– Eksperci nie mają wątpliwości, że pod kątem technicznym, finansowym, gospodarczym najlepsza oferta była koreańska. Francuzi są zawaleni olbrzymim kontraktem z Indii i nie mamy pewności, czy zdążyliby jeszcze naszą elektrownię wybudować w terminie – wskazał Mentzen.

– Natomiast chyba, z powodów politycznych, opcja amerykańska była najlepsza, ponieważ czeka nas rzeczywiście to starcie z Komisją Europejską i mam wrażenie, że Amerykanie mogą mieć lepsze przełożenie na Brukselę niż Korea Południowa – dodał.

Mentzen zaznaczył również, że „nie chciałby, żeby to było organizowane w formie przetargów, z dwóch powodów”.

– Raz, ciężko jest napisać taki przetarg w tej branży, którego by nie wygrały firmy chińskie albo rosyjskie. A dwa, że ten przetarg wydłużyłby całą procedurę o kilka lat – wskazał szef partii KORWiN.

– Czesi właśnie teraz są w trakcie takiego przetargu i wiedzą, ile to jest papieru i biurokracji, która opóźnia tego rodzaju inwestycje – a my już naprawdę nie mamy czasu. Komisja Europejska zmusza nas do wyskoczenia z węgla i nie mamy innej opcji, musimy węgiel zastąpić atomem – zaznaczył.

– Polska klasa polityczna o tej elektrowni atomowej mówi już od kilkudziesięciu lat. W 1990 polski rząd postanowił przestać budować elektrownię w Żarnowcu, potem każdy kolejny rząd o tym mówił – przypomniał Mentzen.

Na słowa Rymanowskiego, że były to czasy tuż po tragedii w Czarnobylu i inna była sytuacja oraz technologie, odparł, że „Czesi, Słowacy się nie przestraszyli i teraz mają odpowiednio 50 czy 30 proc. prądu z elektrowni jądrowych”.

– Słowacy się nie bali, Czesi się nie bali, czemu my się baliśmy? AWS mówił o elektrowni jądrowej, premier Jarosław Kaczyński w swoim expose mówił o elektrowni jądrowej, Tusk bardzo dużo mówił o elektrowni jądrowej, tylko skończyło się na powołaniu Aleksandra Grada, żeby sobie dorobił w PGE I – skwitował.

– Bardzo dobrze, że w końcu mamy to, nie mamy już więcej czasu, więc dosyć gadania, jedziemy z tym atomem, bo naprawdę jesteśmy tu spóźnieni – podkreślił Sławomir Mentzen.

