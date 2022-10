Rosja zaatakuje z Białorusi? „Sytuacja może bardzo szybko się zmienić, kiedy Rosja straci Chersoń”

REKLAMA

Obecnie nie ma ryzyka wtargnięcia sił rosyjskich z Białorusi na Ukrainę; na Białorusi przebywa ok. 4,3 tys. rosyjskich wojskowych, a większość z nich to niedawno zmobilizowani – poinformował Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Budanow ocenił, że strategicznym celem sił rosyjskich jest odcięcie szlaków dostaw wsparcia dla Ukrainy z zachodu.

Według niego obecnie na Białorusi „nie ma tak dużo” sił rosyjskich: to ok. 4,3 tys. wojskowych. Jak dodał, siły te są „bardzo ograniczone” pod względem systemów ciężkiego uzbrojenia, a ok. 80 proc. personelu to ludzie zmobilizowani. „Więc mogę powiedzieć, że na obecnym etapie ryzyka wtargnięcia z Białorusi nie ma” – oświadczył Budanow, cytowany w niedzielę przez HUR.

Zauważył jednak, że „sytuacja może bardzo szybko się zmienić, kiedy Rosja straci Chersoń”. Siły zdolne do walki po wyjściu spod Chersonia częściowo będą przeniesione na kierunek zaporoski, a druga ich część może trafić na Białoruś i wtedy powstanie takie ryzyko – podkreślił Budanow.