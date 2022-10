Sztorm Nalgae uderzył w Filipiny. Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych [VIDEO]

REKLAMA

Liczba ofiar śmiertelnych z powodu powodzi i osuwisk spowodowanych deszczem na Filipinach wzrosła do 48, poinformowała w niedzielę agencja ds. katastrof, a 22 osoby zaginęły po burzy tropikalnej Nalgae, która zalała wiele części archipelagu.

Według informacji rządu około 40 osób zostało rannych, a prawie 170 000 schroniło się w centrach ewakuacyjnych, gdy burza przeszła przez cały kraj łącznie ze stolicą kraju, Manilią.



Większość ofiar odnotowano w południowym autonomicznym regionie Bangsamoro, gdzie 40 zginęło w wyniku osunięć ziemi, a 10 zaginęło, podała agencja ds. katastrof.

Prezydent Ferdinand Marcos Jr w sobotę zarządził pilną dystrybucję pomocy do najbardziej dotkniętych obszarów.

Nalgae, jest drugim w tym roku najbardziej śmiercionośnym cyklonem, który nawiedził Filipiny, gdzie rocznie odnotowuje się średnio 20 sztormów tropikalnych.

Tropical Storm Nalgae has made landfall in the Philippines, flooding main roads and killing at least 45, according to local reports. pic.twitter.com/a0cRjWaZbL

— CBS News (@CBSNews) October 30, 2022