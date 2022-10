„Trump na obcasach” ZAORAŁA lewaków. „Dlaczego nie spróbujesz wydoić byka?” [VIDEO]

REKLAMA

Gorąco w Arizonie. Trwa kampania wyborcza przed listopadowymi wyborami, a kandydatki na gubernatora nie stronią od ostrych komentarzy. Kari Lake, konserwatywna komentatorka telewizyjna, rzuciła wyzwanie swojej głównej lewicowej oponentce.

Stanowe rodeo stało się okazją do kolejnego uderzenia w lewackie poglądy. Lake, nazywana przez Donalda Trumpa „przyszłą gubernator Arizony” – a przez lewicę „Trumpem na obcasach” – skierowała do swojej oponentki Katie Hobbs kilka słów, odnosząc się do jej genderowych postulatów.

– Katie Hobbs myśli, że jest 47 różnych płci. Powiem wam, że nie jestem po biologii, ale są dwie płcie, moi drodzy. Dwie. A gdzie trzymacie zwierzęta z rodeo? Niech mi ktoś pokaże – tam? Skoro jesteśmy na rodeo, Katie, mam dla ciebie wyzwanie – mówiła Lake.

– Katie Hobbs, dlaczego nie pójdziesz tam i nie spróbujesz wydoić byka, a potem powiesz mi, jak ci poszło? Może tak udzielimy jej zdroworozsądkowej lekcji na temat dwóch płci – posyłając ją tam, żeby wydoiła byka – skwitowała.

. @KariLake: “Katie Hobbs thinks there are 47 different genders. Since we’re here at a rodeo, I’ve got a challenge for you. Katie, go out and try to milk a bull and tell me how that goes” pic.twitter.com/UXw4VMC5LC

— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) October 24, 2022