Zamachy terrorystyczne w stolicy. Nie żyje co najmniej 100 osób. Kilkaset rannych [VIDEO]

Co najmniej 100 osób poniosło śmierć, a niemal 300 zostało rannych w dwóch zamachach terrorystycznych z użyciem samochodów pułapek, do których doszło w sobotę w stolicy Somalii, Mogadiszu; w ocenie władz kraju ataku dokonała islamistyczna bojówka Asz-Szabab – powiadomiła w niedzielę w godzinach porannych agencja AP.

– Nie mogłem policzyć ciał leżących na ulicy ze względu na (dużą) liczbę ofiar śmiertelnych – relacjonował świadek zdarzenia w rozmowie z AP. Jak przekazał, pierwszy wybuch nastąpił w pobliżu budynku ministerstwa edukacji, obok którego znajdowali się uliczni sprzedawcy i handlarze walutą. Korespondent AP z Mogadiszu powiadomił, że do drugiej eksplozji doszło przed popularną restauracją.

Atak nastąpił w dniu, w którym prezydent Hassan Szejch Mohamud, premier i inni wysokiej rangi urzędnicy spotkali się w Mogadiszu, aby omówić dalsze działania na rzecz walki z ekstremistami, szczególnie z Asz-Szabab.

Był to najbardziej tragiczny w skutkach zamach w Somalii od października 2017 roku, gdy w wyniku eksplozji ciężarówki wypełnionej materiałami wybuchowymi zginęło w Mogadiszu ponad 500 osób – czytamy w depeszy AP.

The site of the explosion looks unrecognisable. Areas affected: Zobe Junction, Fatxi Restaurant, Salaam Bank up to Laami Yare.

Among casualties: a full minibus, an ambulance, innumerable tuktuks.

This is big.Don’t think we’re emotionally ready for the death toll yet. #Mogadishu pic.twitter.com/WDMNKYSNk0

— Sakariye Cismaan 🎶 (@SakariyeDhegnas) October 29, 2022