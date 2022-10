Cormac Roth nie żyje. Muzyk, syn znanego aktora zmarł w wieku 25 lat [FOTO]

REKLAMA

Cormac Roth nie żyje. Gitarzysta i kompozytor muzyczny, a prywatnie syn znanego aktora Tima Rotha, zmarł w wieku 25 lat. Przegrał walkę z rzadką odmianą raka.

Cormac Roth zmarł 16 października. Rodzina poinformowała o tym 31 października w specjalnym oświadczeniu.

REKLAMA

„Był elektryczną kulą energii, jego duch wypełniony był ciepłem i dobrocią. Łagodna dusza, która przyniosła tyle szczęścia i nadziei otaczającym go ludziom. Smutek pojawia się falami, podobnie jak śmiech i łzy, kiedy myślimy o naszym pięknym chłopcu, którego znaliśmy przez 25 lat i 10 miesięcy” – czytamy.

„Umarł spokojnie w ramionach swojej rodziny, która go kochała i uwielbiała. Przez ostatni rok walczył niesamowicie, zachowując do samego końca swój nikczemny dowcip i humor” – dodała rodzina.

Cormac Roth był gitarzystą, kompozytorem i producentem. W lipcu w mediach społecznościowych poinformował, że w listopadzie 2021 roku zdiagnozowano u niego nowotwór zarodkowy trzeciego stopnia.

„Od tego momentu walczę z tym codziennie, robię wszystko co mogę. Chemia, chemia w dużych dawkach, leki, przeszczepy, transfuzje, operacje itp.” – pisał na Instagramie.

„Odebrał mi (rak – red.) połowę słuchu, 60 funtów wagi (ok. 27 kg – red.), moją pewność siebie. Będę jednak kontynuował mordeczką drogę, dopóki nie uda mi się go jakoś zatrzymać. Nie odebrało mi to woli przetrwania ani zamiłowania do tworzenia muzyki” – pisał dalej, zamieszczając przy tym film, w którym gra na gitarze. Zachęcał wszystkich do regularnych badań.

Miesiąc później, w sierpniu, opublikował ostatni post w mediach społecznościowych. „Pamiętaj, życie jest krótkie. Nie masz wpływu na swoje przeznaczenie, nie zawsze masz wpływ na swoją przyszłość, dlatego po prostu bądź silny, żyj, rób rzeczy, które kochasz. Naprawdę je rób, jeśli cię uszczęśliwiają” – mówił.

Adiós, temprano e injusto, a Cormac Roth, músico y compositor estadounidense, hijo del actor Tim Roth. Varios de sus temas originales formaron parte de la banda sonora de NUEVO ORDEN, película de Michel Franco.

Descanse en paz. pic.twitter.com/HNwmobBamY — Fausto Fernández (@faustianovich) October 31, 2022