Halloween obchodził w hitlerowskim mundurze. „Jestem tylko drugim pokoleniem po Holokauście” [VIDEO]

REKLAMA

1,7 mln razy obejrzano w internecie filmik z incydentu, kiedy w nowojorskim barze pojawił się młody mężczyzna w hitlerowskim mundurze ze swastyką na opasce. Oburzeni bywalcy, nie przebierając w słowach, zmusili go do wyjścia z lokalu.

Do zajścia doszło w Soho na Manhattanie w nocy z soboty na niedzielę. Wielu przebierańców w barze Fanelli Cafe „celebrowało” już tam przy alkoholu Halloween.

REKLAMA

Kiedy do baru wszedł uśmiechnięty mężczyzna w mundurze ze swastyką na opasce wprowadził klientów lokalu w osłupienie. Nie został obsłużony przez barmanów.

They've gotten comfortable, we can change that. pic.twitter.com/sa2nv1AIYJ

— TizzyEnt (@TizzyEnt) October 30, 2022