Jakie meble do małego ogrodu?

Funkcjonalna przestrzeń to taka, w której każdy centymetr powierzchni został dobrze wykorzystany, a zarazem spójnie zaaranżowany. Dlatego, wybór mebli do małego ogrodu może być dla właścicieli niewielkich posesji prawdziwym wyzwaniem. Na co zwrócić uwagę, aby skompletować funkcjonalny i estetyczny zestaw?

Aranżacja małego ogrodu

Urządzenie małego ogrodu to niełatwa sprawa. Wygospodarowanie miejsca na meble ogrodowe, które świetnie będą komponować się z otoczeniem, to w wielu sytuacjach skomplikowane zadanie. W zależności od wielkości przestrzeni możemy w niej ustawić sprzęty, które pozwolą nam wygodnie spędzić czas na świeżym powietrzu lub jedynie umożliwią delektowanie się popołudniowa kawą.

Mając do dyspozycji niewielki kawałek tarasu tuż przy ścianie budynku lub wygospodarowany fragment trawnika możemy zorganizować przytulny kąt z wygodnymi i funkcjonalnymi meblami ogrodowymi. Zaplanujmy go tak, by na wydzielonej powierzchni zmieścić funkcjonalny (najlepiej rozkładany stół) oraz kilka ażurowych krzesełek. Jeżeli przestrzeń na to pozwoli, można wstawić niewielką kanapkę oraz wygodne foteliki z jasnego materiału, który optycznie powiększy nawet niewielkich rozmiarów kącik wypoczynkowy na świeżym powietrzu. Małe meble ogrodowe Vidaxl w pastelowych lub jasnych i stonowanych barwach to najlepszy sposób na wyróżnienie ograniczonego terenu.

Jaki materiał na meble ogrodowe wybrać?

Najlepszym materiałem na meble ogrodowe jest tradycyjne drewno. Ten naturalny surowiec doskonale komponuje się z otoczeniem roślinami, jest trwały i estetyczny. Niestety wymaga dość intensywnych zabiegów konserwacyjnych, które pozwalają utrzymać jego piękny wygląd przez długi czas.

Innym rodzajem eleganckiego i funkcjonalnego materiału jest technorattan. Jest to tworzywo sztuczne imitujące wyglądem plecionkę wykonaną z wikliny lub naturalnego rattanu. Jego główną zaletą jest to, że jest lekki, ma elegancki wygląd i jest odporny na niekorzystne czynniki zewnętrzne.

Do małego ogrodu warto wybrać meble sprawiające wrażenie lekkich pod względem i formy i wagi. Świetnie sprawdzą się leżaki drewniane oraz plecione krzesełka. To ma znaczenie w przypadku konieczności szybkiego schowania ich do zamkniętego pomieszczenia. Meble ażurowe, których konstrukcja opiera się na stalowych rurkach oraz plecionce z tworzywa sztucznego, z pewnością zdadzą egzamin na stanowisku, na którym urządzimy kącik wypoczynkowy do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Meble wielofunkcyjne

Niewielki ogród to także brak przestrzeni do przechowywania narzędzi ogrodowych, zabawek dla dzieci czy poduszek na meble wypoczynkowe. Z tego powodu doskonale sprawdzą się sprzęty wielofunkcyjne w postaci skrzyń do siedzenia, stołów ze schowkiem pod podnoszonym blatem czy ławek z podnoszonym siedziskiem. Są one idealnymi meblami na zadaszone tarasy ogrodowe. Niewielka ale przydatna przestrzeń schowków ułatwi przechowywanie różnych gadżetów ogrodowych, a jednocześnie pozwoli uporządkować małą przestrzeń.