Padło niewygodne pytanie o Morawieckiego. „To nie jest teza, to są fakty” [VIDEO]

Gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET był rzecznik PiS Radosław Fogiel. Na antenie padło niewygodne pytanie. Polityk twierdził, że wszystkiemu winny jest Donald Tusk. Prowadzący celnie to podsumował.

Podczas audycji Rymanowski zadawał m.in. pytania od internautów. – Skoro Jarosław Kaczyński mówi, że walczy o polską suwerenność, to po co trzyma na stanowisku premiera Mateusza Morawieckiego, który przy każdej okazji sprzedaje polską suwerenność Unii Europejskiej, np. zgoda na pakiet klimatyczny, zasada pieniądze za praworządność czy kamienie milowe? – pytał prowadzący konto Wolność_Słowa na Twitterze.

– To jest pytanie z tezą. Teza jest, oczywiście, nieprawdziwa – twierdził zakłopotany Fogiel.

– Jeżeli tutaj pada temat pakietu klimatycznego, to przecież warto przypomnieć, że pakiet klimatyczny podpisywał Donald Tusk w 2008 r. – rozpoczął stałą śpiewkę polityk PiS.

– Ale kiedy to było? Czy rząd się sprzeciwił, postawił weto? Czy zrobił coś, wymiernie, przeciwko temu pakietowi, skoro na ten pakiet narzekacie? – dociekał Rymanowski.

– Chwileczkę, tylko że weto, to można było właśnie w tymże 2008 r. stawiać, a później jeszcze w 2016 był miażdżący dla rządu Platformy raport Najwyższej Izby Kontroli – odparł Fogiel.

– Rządzimy siedem lat. Przez siedem lat rządzimy. Winna jest Platforma, winny jest Donald Tusk – ten refren znam aż za dobrze – skwitował Rymanowski w dalszej części programu.

Fogiel jednak nie dawał za wygraną. – Jeżeli panu w domu, który pan kupił od kogoś 10 lat temu, zacznie przeciekać dach i przyjdzie fachowiec i powie, no nie to, co zawsze mówią fachowcy, ale powie, że na etapie budowy popełniono karygodne błędy i dlatego panu dach przecieka, no to co? Ja mam powiedzieć, no panie redaktorze, pan tam mieszka 10 lat, to pańska wina? No nie, to wina tego, kto budował – powiedział rzecznik PiS.

Do polityka zwrócił się na Twitterze autor pytania. „Panie @radekfogiel odnośnie mojego pytania. To nie jest teza, to są fakty, premier Morawiecki jest najgorszym negocjatorem i cały czas oddaje UE kolejne kompetencje” – podkreślił.

„A co do tego przeciekającego dachu na etapie budowy… to Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński” – skwitował.

Panie @radekfogiel odnośnie mojego pytania. To nie jest teza, to są fakty, premier Morawiecki jest najgorszym negocjatorem i cały czas oddaje UE kolejne kompetencje. A co do tego przeciekającego dachu na etapie budowy… to Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński pic.twitter.com/0NnLcTmMzV — Wolność__Słowa (@WolnoscO) October 31, 2022