Pogoda na Wszystkich Świętych. Tak już dawno nie było [PROGNOZA]

Takiej pogody na Wszystkich Świętych nie było już dawno. Choć zachmurzenie w przeważającej części Polski będzie spore, to jednocześnie będzie ciepło. Miejscami nawet do 20 st. Celsjusza.

We wtorek, 1 listopada temperatura maksymalna od 10 st. C na północnym wschodzie, około 17 st. C w centrum do 20 st. C na południowym zachodzie i południu.

Zachmurzenie duże i całkowite z większymi przejaśnieniami, na południu rozpogodzenia. Na północy i w centrum możliwe słabe opady mżawki lub deszczu.

Wiatr przeważnie słaby, nad morzem i w rejonach podgórskich umiarkowany, w rejonach podgórskich porywy do 60 km/h, z kierunków południowych. W górach porywy wiatru do 80 km/h.

Zdaniem meteorologów IMGW-PIB, ciepła pogoda utrzyma się do wtorku. Po środzie, która będzie dniem przejściowy, od czwartku spodziewane jest ochłodzenie.

Pogodę nad Polską kształtuje wyż, który jednocześnie sprzyja tworzeniu się gęstych mgieł. We wtorek, 1 listopada nad ranem miejscami wystąpi mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m.

Od środy zmiana cyrkulacji na zachodnią. Będzie coraz więcej chmur, opadów i dużo chłodniej.https://t.co/QzacFWNVB0#IMGWmeteo #progniza #1listopada pic.twitter.com/lNWL4S2wUL — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 31, 2022