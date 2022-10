Rosyjski atak rakietowy. Część Kijowa bez prądu i wody [VIDEO]

REKLAMA

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w poniedziałek część Kijowa jest pozbawiona prądu i wody – powiadomił mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.

– W wyniku ataków na obiekty infrastruktury krytycznej część stolicy jest pozbawiona prądu. W niektórych dzielnicach nie ma wody – przekazał Kliczko.

