Runął potężny most. Setki osób spadły do wody. Wiele ofiar śmiertelnych [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

Do 132 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zawalenia się wiszącego mostu na rzece Machhu w mieście Morbi w stanie Gudźarat – poinformował w poniedziałek agencję Reutera przedstawiciel lokalnych władz.

Z kolei agencja AFP, powołując się na miejscową policję, pisze, że zginęło co najmniej 130 osób, w tym wiele kobiet i dzieci. Uratowano 130 osób.

REKLAMA

Władze szacują, że w momencie katastrofy na moście pochodzącym z czasów kolonialnych mogło być nawet od 400 do 500 ludzi.

Premier Indii Narendra Modi wezwał do „pilnej mobilizacji ekip ratunkowych” i udzielenia pomocy wszystkim ofiarom.

Wiszący most nad rzeką Machhu ma 233 metry długości. Zbudowano go, jak podają lokalne media, w 1880 roku z materiałów przywiezionych z Anglii. Obecnie jest popularną atrakcją turystyczną. Stacja NDTV poinformowała, że po półrocznym remoncie został niedawno ponownie otwarty dla publiczności, ale bez certyfikatu bezpieczeństwa wydanego przez władze.

CCTV footage of the #MorbiBridge incident. pic.twitter.com/emp76mU2Pu

Cable bridge collapsed in Morbi, Gujarat, about 400 people fell in the river, many feared drowned

Bridge was renovated and opened just 5 days back.#Gujarat #Morbi pic.twitter.com/AHJlL3xlWE

— Truth Unfolds (@_truthunfolds) October 30, 2022