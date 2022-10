Rzeź polskich przedsiębiorców. Metzen: „Wszystko zgodnie z planem. Morawiecki zapowiadał, że…”

REKLAMA

Poniedziałkowa „Rzeczpospolita” donosi, że w ostatnim czasie z polskiego rynku zniknęło ponad 200 tys. firm. Jest komentarz prezesa partii KORWiN Sławomira Mentzena.

Dziennik alarmuje, że sytuacja polskich przedsiębiorców jest coraz gorsza, a nadciągająca zima nie napawa optymizmem. Walka z mniemaną pandemią w wydaniu rządu warszawskiego oraz wojna na Ukrainie mocno nadszarpnęły kondycję polskiego biznesu. Teraz przedsiębiorcy obawiają się rachunków za prąd i gaz. Po podwyżkach kolejne firmy się zamykają lub planują taki krok.

REKLAMA

– Rzeczywiście, w ostatnim czasie ponad 200 tys. firm zamknęło bądź zawiesiło działalność – potwierdza cytowany przez gazetę Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rzeź polskich przedsiębiorców. Zniknęło kilkaset tysięcy firm

„Morawiecki zapowiadał, że…”

Sprawę skomentował prezes partii KORWiN Sławomir Mentzen.

„Wszystko zgodnie z planem. Morawiecki zapowiadał, że gospodarcze odbicie po wirusie będzie miało kształt litery K” – przypomniał.

„Korporacje i spółki Skarbu Państwa miały jak prawe górne ramię K iść w górę, a małe firmy jak prawe dolne ramię, miały zostać wbite w ziemię” – wyjaśnił ekonomista.

Wszystko zgodnie z planem. Morawiecki zapowiadał, że gospodarcze odbicie po wirusie będzie miało kształt litery K. Korporacje i spółki Skarbu Państwa miały jak prawe górne ramię K iść w górę, a małe firmy jak prawe dolne ramię, miały zostać wbite w ziemię. https://t.co/hXZq1H1uCh — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) October 31, 2022

Zapowiedź Morawieckiego

Morawiecki mówił o tym w rozmowie z w rozmowie z Michałem Kolanko, Andrzejem Stecem i Michałem Szułdrzyńskim w grudniu 2020 r.

– Wchodzimy w czas przebudowy świata. Przebudowy najgłębszej od 30, a może nawet od 80 lat. Widzimy, że sytuacja jest dynamiczna – ekonomiści, którzy jeszcze w kwietniu-maju zastanawiali się czy będziemy mieli do czynienia z V-kształtnym odbiciem, U-kształtnym, W- kształtnym czy L-kształtnym gremialnie się mylili. Odbicie po koronawirusie przyjmie kształt litery K – stwierdził szef rządu warszawskiego.

– To dlatego, że niektóre branże znakomicie rosną nawet mimo epidemii, a może nawet na skutek epidemii, a inne są bardzo mocno poturbowane. Przemysł w Polsce rozwija się nadal w dobrym tempie. Apple, Amazon czy Microsoft notują gigantyczne dochody i wyceny. Architektura społeczna i gospodarcza będzie ulegała głębokiej zmianie. Teraz trzeba pomyśleć o tym, jak świat może wyglądać za 2, 5, 10 lat i przystosować procesy legislacyjne i inwestycyjne do tego świata. Cel to sprawić, by Polska odnalazła się w tym świecie jak najlepiej – utrzymywał.