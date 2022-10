Weganie ze Szwajcarii skarżą się do ETPC

REKLAMA

Więzień ze Szwajcarii stwierdził, że jest weganinem i skarży państwo za to, że nie zapewnia mu odpowiednich posiłków. Osadzony w szwajcarskim więzieniu i zarazem pacjent szpitala psychiatrycznego wniósł skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Sprawa może być precedensem. Więzienie Champ-Dollon w Genewie odmówiło mu posiłków dostosowanych do jego diety i mężczyzna skarży się, że jest zmuszony jeść tylko sałatkę, ryż i chleb. Lekarz podobno zdiagnozował u niego brak żelaza, hemoroidy i zaparcia.

Do skargi dołączyła się pacjentka ze szwajcarskiego szpitala psychiatrycznego z podobnymi zarzutami wobec dyrekcji szpitala. ETPC formalnie wezwał Szwajcarię do wyjaśnień i oczekuje od Berna odpowiedzi w ciągu trzech do czterech miesięcy.

Skarga oparta jest na art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wskazuje to, że „każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania”, gwarantując np. więźniom prawo do żądania posiłków dostosowanych do ich przekonań religijnych.

Jednak sam weganizm to nie religia, a styl życia, którego jedną z cech jest stosowanie diety wegańskiej, czyli rezygnacja ze spożywania produktów zwierzęcych. Znając „progresywizm” sędziów ze Strasburga, zapewne jednak Szwajcaria przegra.

This is Champ-Dollon Prison in Switzerland… pic.twitter.com/A9E96w5EOc — DODO (@PrinceDodo_1) August 16, 2020

Źródło: Valeurs