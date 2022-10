Zasubskrybuj nasz nowy kanał! Tomasz Sommer: „Zrobiono to już z 10 moimi kanałami” [VIDEO]

REKLAMA

Nasz dziesiąty kanał na YouTube został zdemonetyzowany. Z tego względu założyliśmy Sommer 11. Zapraszamy do subskrypcji i oglądania.

Wychodzi na to, że nasze filmy nie podobają się serwisowi YouTube. W końcu jak inaczej wyjaśnić fakt, że dziesiąty kanał z kolei został właśnie zdemonetyzowany? Jako że się nie poddajemy i chcemy kontynuować projekt naszej wolnościowej telewizji, założyliśmy nowy kanał Sommer 11. Zachęcamy wszystkich do subskrybowania, oglądania i pokazywania znajomym. Mamy nadzieję, że tym razem przetrwamy nieco dłużej, zanim dosięgnie nas wszechwładna ręka cenzury. Trzymajcie kciuki.

REKLAMA

„Stało się. Znów zdemonetyzowali mi kanał, tym razem kanał Sommer. Zrobiono to już z 10 moimi kanałami, także z alfabetu przechodzę teraz na cyfry i nazwałem nowy kanał Sommer 11. Proszę zwrócić uwagę, że to jest dwa dni po zaćmieniu słońca, więc to jest kwestia kosmiczna. Oby tylko się nie skończyło jak ze Strefą 11 albo Apollo 11, bo to byłoby przykre. W każdym razie operowanie cyframi daje duże możliwości, bo jak wiadomo – cyfry się nigdy nie kończą” – opowiada Tomasz Sommer, redaktor naczelny NCzas.

Jak można nas wspierać?

Warto podkreślić, że demonetyzacja naszych kanałów wiąże się nie tylko z utratą opcji zarabiania, ale także znacznym ograniczeniem możliwości docierania do kolejnych Widzów. Z tego względu postanowiliśmy zorganizować zrzutkę na funkcjonowanie telewizji. Zachęcamy do wsparcia naszej wolnościowej inicjatywy.

„Z jakiego powodu mi wywali ten kanał? Nie wiem. Napisałem odwołanie na Berdyczów no i czekam z Berdyczowa odpowiedzi, a konkretnie od pani Wojcicki. Także Susan, jestem, czekam. Szanowni Państwo, także jeszcze raz – nowy kanał Sommer 11. Zapraszam serdecznie” – zaapelował Tomasz Sommer, wydawca „Najwyższego Czasu!”.