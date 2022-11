Fala uchodźców energetycznych? Blisko 40 proc. infrastruktury energetycznej Ukrainy zostało zniszczone

REKLAMA

O zniszczeniu przez Rosję blisko 40 proc. ukraińskiej infrastruktury energetycznej powiadomił Wołodymyr Zełenski we wtorek, podejmując w Kijowie sekretarz UE ds. energii Kadri Simson.

Prezydent Ukrainy zaapelował o utworzenie „ekonomicznego Rammsteinu” – platformy koordynującej pomoc gospodarczą dla Ukrainy, która obejmowałaby także wsparcie dla sfery energetycznej.

W rozmowie z Simson, jak powiadomiła służba prasowa prezydenta, Zełenski mówiło o skutkach „terroryzmu energetycznego ze strony Rosji i uszkodzeniu już blisko 40 proc. infrastruktury energetycznej Ukrainy, w tym elektrowni cieplnych, elektrociepłowni i elektrowni wodnych”.

Tematem rozmów było także wzmocnienie sankcji energetycznych wobec Rosji. Zełenski zaapelował o wprowadzenie w kolejnym pakiecie restrykcji – oprócz ograniczenia cen ropy – także ograniczenia cen gazu. Wezwał ponadto, by ograniczono dostawy rosyjskiego gazu skroplonego do Europy oraz by nowy pakiet sankcji został zatwierdzony jak najszybciej.