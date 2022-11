Francja z rekordem osób uwięzionych

REKLAMA

Według danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowanych w poniedziałek 31 października 2022 r. liczba zatrzymanych we Francji zbliża się do historycznego maksimum – 72 350 osób osadzonych na 1 października. Liczba ta stale rośnie, bo miesiąc wcześniej zliczono 71 669 więźniów.

Stanowi to spory problem. Liczba 72 350 więźniów przypada bowiem na… 60 709 miejsc operacyjnych. Oznacza to, że zagęszczenie penitencjariuszy wynosi 119,2%. Rok temu było to 114,5%. Lewica nie chce jednak budować nowych zakładów karnych, bo to w ich programach ideologicznych źle wygląda. Ściąga za to kolejnych migrantów, którzy mają spory udział w rosnącej przestępczości i stanowią pokaźny procent pensjonariuszy więzień.

Na razie rekord padł w marcu 2020 r. (72 575 zatrzymanych), ale z okazji pandemii Covida i społecznego zamknięcia liczba więźniów zaczęła spadać. Pandemia się skończyła i nawet przy dość pobłażliwym wymiarze sprawiedliwości, liczby więźniów stale rosną.

Według oficjalnych danych ministerstwa, obecnie brakuje miejsc dla 14 937 osadzonych. Zagęszczenie aresztów śledczych wynosi 141,5%, ale w pięćdziesięciu siedmiu francuskich więzieniach gęstość przekracza nawet 150%. 200% jest w trzech zakładach karnych: 220,3% w Carcassonne, 215% w Nîmes i 207,7% w Bordeaux-Gradignan. Z powodu przeludnienia 2053 więźniów zmuszonych jest do spania na materacach rozłożonych na podłodze i ma „podkładkę” pod pisanie skarg do Strasburga….

Do liczby 72 350 więźniów należy doliczyć 19 372 aresztowanych, którzy oczekują na proces. Łącznie więc 1 października jest to 86 998 osób i 14 648 osób z „bransoletką elektroniczną”. Liczba osadzonych kobiet to tylko 3,4% ogółu. Nieletni stanowią 0,8%.