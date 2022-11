Raper zastrzelony na prywatnej imprezie w kręgielni

REKLAMA

Członek rapowej grupy Migos, 28-letni Kirshnik Khari Ball, znany pod pseudonimem Takeoff, został we wtorek nad ranem zabity podczas prywatnego przyjęcia w teksańskim Houston. Dwie osoby doznały obrażeń.

Według policji w Houston do strzelaniny doszło w hali bowlingowej i bilardowej około godz. 2.30 rano czasu lokalnego. Rannych przewieziono do szpitali.

„Urodzony w Lawrenceville, w stanie Georgia, Takeoff zaczął występować ze swoim wujkiem Quavo oraz raperem Offsetem w zespole Migos w 2008 roku. Trio zdobyło sławę dzięki singlowi +Versace+ z 2013 roku” – przypomina CNN.

Jak podkreśla, sukces grupy wzrósł w 2016 roku wraz z wydaniem ich hitu +Bad and Boujee+, w którym wystąpił też raper Lil Uzi Vert. Singiel szybko stał się internetową sensacją.

BREAKING: Takeoff, of the hip-hop trio Migos, was killed in an overnight shooting at a Houston bowling alley, according to his attorney. He was 28. https://t.co/Y9ZTKJ8KuJ pic.twitter.com/gDoyP7WMrg

— NBC News (@NBCNews) November 1, 2022