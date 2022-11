Czy warto obejrzeć film „Orzeł. Ostatni patrol” reklamowany przez TVP? „Głosy pochwalne wydają się mocno przesadzone”

REKLAMA

Czy film „Orzeł. Ostatni patrol” jest tak dobry, jak twierdzą prorządowe media? Mirosław Winiarczyk postanowił to sprawdzić.

Jak w każdym numerze Mirosław Winiarczyk postanowił przyjrzeć się kolejnym produkcjom trafiającym na ekrany kin. Tym razem skupił się na dwóch filmach: brytyjsko-niemieckim oraz polskim. Pierwszy z nich to dokument „Diana”, który opowiada historię brytyjskiej rodziny królewskiej. Jak wskazuje sam tytuł, reżyser skupił się przede wszystkim na wątku księżnej Diany i kryzysie wizerunkowym, który zafundowała monarchii. Dość powiedzieć, że media opisywały jej liczne zmagania małżeńskie, w tym separację i rozwód, a także szereg innych problemów, choćby walkę z depresją i bulimią. Krótko mówiąc, skandali było co niemiara.

„Autorzy obrazu postarali się w miarę obiektywnie ocenić burzliwe losy niedoszłej królowej, oddając głos wszystkim komentatorom i zadają pytania. Kto jest winny za małżeńskie zdrady, rozpad małżeństwa, kryzys monarchii i tragiczną śmierć księżnej. Czy fatalnie zaaranżowane przez dwór królewski małżeństwo niedojrzałej młodej pary, narzucenie Dianie sztywnych rytuałów i obowiązków dworskich oraz chorobliwy charakter niedoszłej królowej, powodujący jej bunt, czy też niedojrzałość i zdrady Karola” – ocenia Mirosław Winiarczyk w recenzji „Na Morzu Północnym…”, która została opublikowana w najnowszym wydaniu naszego magazynu.

„Orzeł. Ostatni patrol”. Warto czy nie?

Druga produkcja to polski film „Orzeł. Ostatni patrol” poświęcony historii ostatniej misji tytułowego Orła, czyli legendarnego okrętu podwodnego, który w czasie II wojny światowej wsławił się bohaterskimi czynami w starciach z niemiecką flotą. Po sławnej ucieczce z internowania w Tallinie w maju 1940 roku polska załoga dostała od dowództwa alianckiej floty rozkaz patrolu na Morzu Północnym. Co ciekawe, twórcy postanowili zaprezentować w filmie jedną z hipotez wyjaśniających, dlaczego doszło do tragicznego wypadku i śmierci Polaków. Nie da się ukryć, że przesłanie jest mocno patriotyczne.

„Ponownie muszę krytycznie skomentować kolejną premierę polskiego filmu. Wojenny dramat »Orzeł. Ostatni patrol« przed wejściem na ekrany był reklamowany w mediach, głównie w TVP, jako osiągniecie techniczne i artystyczne, wyjątkowe w naszym kinie. Na festiwalu w Gdyni obraz został nagrodzony kilkoma wyróżnieniami i uznany jako nowe słowo w prowadzonej przez władze PIS polityce historycznej. Myślę jednak, że te głosy pochwalne wydają się mocno przesadzone” – rozpoczyna swoją recenzję Mirosław Winiarczyk na łamach „Najwyższego Czasu!”.

