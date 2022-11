Elektrownia atomowa w Polsce. Sasin ujawnił kolejne szczegóły

REKLAMA

Za dwa miesiące zostanie wypracowane studium możliwości koreańskiego atomu, które określi m.in. wstępny harmonogram prac – zapowiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W poniedziałek 31 października list intencyjny ws. opracowania planu budowy elektrowni jądrowej w Polsce został podpisany przez spółki ZE PAK, PGE i koreański koncern KHNP. Jako lokalizację elektrowni wybrano Pątnów koło Konina. Projekt ma się opierać na koreańskiej technologii reaktorów APR1400.

Odnosząc się do pytania, skąd gwarancja, że porozumienie o współpracy z koreańskim KHNP o budowie drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, które ma charakter listu intencyjnego, stanie się wiążącą umową, wicepremier Sasin odpowiedział, że „gwarancją jest intencja i determinacja sygnatariuszy”.

– To dokument dość mocno sprecyzowany, który zobowiązuje strony do podjęcia pewnych konkretnych działań i to w dość szybkim tempie – wskazał.

– Do końca roku mamy poznać studium możliwości, a więc wstępny kosztorys, model finansowania i harmonogram. Gwarancją powodzenia jest również fakt, że to projekt win–win, a więc zależy na nim każdej ze stron i każda z nich jest zwycięska – dodał.