Erdogan dogadał się z Putinem. Umowa zacznie działać dzisiaj w południe

REKLAMA

Inicjatywa zbożowa umożliwiająca eksport ukraińskich produktów rolnych zostanie wznowiona w środę – powiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, powołując się na rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu, który miał zapewnić o powrocie Rosji do porozumienia w tej sprawie.

Według Erdogana Szojgu powiedział tureckiemu ministrowi obrony Hulusiemu Akarowi, że korytarz morski „będzie działać tak samo, jak wcześniej”.

REKLAMA

Rosja powróci do inicjatywy zbożowej umożliwiającej transport ukraińskich produktów – poinformowały również w środę rosyjskie media za ministerstwem obrony w Moskwie. Resort przekonywał jednocześnie, że Kijów formalnie zobowiązał się do korzystania z korytarzy morskich „wyłącznie zgodnie z założeniami uzgodnionego porozumienia” – podała Associated Press.

Erdogan wskazał, że priorytetem objęte zostaną dostawy do państw afrykańskich, w tym Somalii, Dżibuti czy Sudanu, do których trafi większość transportu zboża.

Rosja zawiesiła w sobotę swój udział w umowie zawartej latem br. w sprawie bezpiecznego eksportu zboża ukraińskiego przez Morze Czarne. Eksport ten został zablokowany w lutym na skutek napaści rosyjskiej na Ukrainę. Ustalenia, nazywane inicjatywą zbożową, umożliwiły wznowienie tego eksportu. Pomimo decyzji Kremla statki towarowe opuściły we wtorek ukraińskie porty i udały się do Turcji.