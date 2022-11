Fatalne nastroje w polskim przemyśle. Produkcja i zatrudnienie w dół

REKLAMA

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w październiku wyniósł 42,0 pkt. wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 42,5 pkt. i 43,0 pkt. we wrześniu – podał S&P Global. Tempo spadku zatrudnienia jest najszybsze od niemal 2,5 roku, a gwałtowny spadek nowych zamówień osłabia produkcję.

„Niższy odczyt Wskaźnika PMI wynikał ze spadku produkcji oraz nowych zamówień. Produkcja zmniejszyła się szósty miesiąc z rzędu, a tempo spadku przyspieszyło. Ankietowane firmy wiązały mniejszą aktywność ze spadkiem nowych zamówień. Wiele firm zasygnalizowało, że powszechna niepewność gospodarcza, wysoka inflacja i wojna w Ukrainie przyczyniły się do osłabienia popytu. Podobne czynniki sprawiły, że nowe zamówienia eksportowe gwałtownie spadły ósmy miesiąc z rzędu” – napisano w komentarzu do danych.

Autorzy raportu podają, że słabe warunki gospodarcze zmusiły producentów do ograniczenia aktywności zakupowej.

„W październiku poziom pozycji zakupionych spadł w najszybszym tempie od niemal dwóch i pół roku. Firmy wolały wykorzystywać wcześniej zgromadzone zapasy, zwłaszcza że oczekiwania dotyczące obniżki cen materiałów w nadchodzących miesiącach wzrosły. Spodziewany spadek cen częściowo odzwierciedlał rosnący pesymizm co do krótkoterminowych prognoz gospodarczych, przy czym coraz więcej firm spodziewało się dalszego spadku popytu i recesji” – napisano.

Autorzy raportu podają, że biorąc pod uwagę recesję, firmy zaczynają oczekiwać osłabienia presji inflacyjnej w nadchodzących miesiącach.

„W obliczu słabych prognozy oraz niesprzyjających warunków gospodarczych wiele firm decydowało się nie zastępować odchodzących pracowników, a niektóre z nich zostały zmuszone do zwolnień. W efekcie poziom zatrudnienia w sektorze spadł piąty miesiąc z rzędu, a tempo spadku odnotowało najwyższą wartość od maja 2020. Ponadto obecność wolnych mocy przerobowych uwidaczniał kolejny znaczny spadek zaległości produkcyjnych” – piszą analitycy.

„Tymczasem presja kosztowa, mimo że nieco osłabła od września, utrzymała się w październiku na wysokim poziomie. Według ankietowanych firm ceny wciąż rosły, a głównym źródłem presji inflacyjnej były koszty energii. W efekcie producenci po raz kolejny podnieśli ceny wyrobów gotowych w historycznie szybkim tempie (ceny wrosły najszybciej od lipca)” – podają analitycy S&P Global.

Polski PMI pozostaje na mocno recesyjnych poziomach. Najciekawsze zdanie na końcu:

"Firms once again responded by increasing their own charges at a historically elevated pace. Overall, prices rose at the sharpest pace recorded by the survey since July"

Inflacja nie odpuszcza. pic.twitter.com/7r1emb53VW

— Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) November 2, 2022