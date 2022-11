Niedzielski weryfikuje pandemiczne przepowiednie. Na jesieni nowej fali nie będzie

REKLAMA

Jeśli chodzi o COVID-19, to tegoroczna jesień – w przeciwieństwie do jesieni, które pamiętamy z lat poprzednich – upłynie raczej w spokojny sposób. Ryzyko następnej fali mamy dopiero na przełomie roku – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

„W tej chwili zeszliśmy poniżej tysiąca zakażeń dziennie, jeżeli chodzi o średnią. Cały czas monitorujemy sytuację, ale mogę z satysfakcją powiedzieć, że sprawdziły się prognozy ministra zdrowia, który mówił, że fala zostanie wygaszona i ryzyko następnej fali mamy dopiero na przełomie roku” – podkreślił na konferencji prasowej w Warszawie Niedzielski.

Jego zdaniem jesień w tym roku, w przeciwieństwie do jesieni, które pamiętamy z lat poprzednich jeśli chodzi o covid, upłynie raczej w spokojny sposób. „Na pewno nie wywołując żadnego przeciążenia w infrastrukturze szpitalnej” – zauważył.

„Zła część wiadomości jest taka, że mamy w tej chwili zaszczepionych nieco ponad 700 tysięcy osób szczepionką w wersji BA.1 bądź BA.45. To jest bardzo mało, bo ogólna liczba osób, które przyjęły drugiego boostera wynosi w Polsce 2,5 mln” – stwierdził.

Przypomniał również, że ruszyła strona https://www.gov.pl/web/chcezrozumiec z odpowiedziami na wszelkie wątpliwości dotyczące szczepień.

Kampania „Chcę zrozumieć” polega na przedstawieniu wszystkich dokumentów, dowodów, argumentów rzeczowych, które udało się zgromadzić w czasie szczepień. Poprzedziły ją badania z udziałem grup fokusowych, w których udział wzięły osoby wątpiące w szczepienia.

Na stronie internetowej kampanii można znaleźć m.in. informacje o tym, jak działają szczepionki mRNA, jak długo powstawała szczepionka przeciw COVID-19 i jak wyglądał ten proces. Przedstawione są również źródła, na których podstawie powstawała strona informacyjna.

Minionej doby badania potwierdziły 153 zakażenia koronawirusem, w tym 20 ponownych. Nie zanotowano przypadków śmierci osób z COVID-19.

