WHO przypomina o swoim istnieniu. „Małpia ospa to wciąż…”

REKLAMA

Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że małpia ospa to wciąż globalne zagrożenie dla zdrowia. Utrzymała w związku z tym najwyższy stopień ostrzeżenia.

Informację o decyzji podjętej przez WHO opublikowano w oficjalnym serwisie internetowych. Zdaniem organizacji dowodzonej przez Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa epidemia małpiej ospy nadal stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia.

REKLAMA

„Komisja Kryzysowa przyznała, że od ostatniego spotkania poczyniono pewne postępy w globalnej odpowiedzi na epidemię ospy małpiej w wielu krajach” – czytamy.

W związku z tym WHO utrzymało najwyższy stopień ostrzeżenia – „globalne zagrożenie dla zdrowia” i skali międzynarodowej. To najwyższy poziom alarmowy WHO

Zdaniem komisji WHO epidemia małpiej ospy nadal spełnia kryteria Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) dotyczących stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC).

WHO podaje, że małpia ospa wciąż przenosi się w niektórych rejonach, więc trzeba bić na alarm. Uważa, że należy podjąć skoordynowaną międzynarodową reakcję, w tym współpracę w zakresie dzielenia się szczepionkami i terapiami.

W przeszłości taki poziom ostrzeżenia WHO wydała w przypadku pięciu chorób – świńskiej grypy, polio, Eboli, Zika i COVID-19.